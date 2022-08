Finska premierka po razkritju posnetkov z zabave opravila test na droge

Finska premierka Sanna Marin je sporočila, da je opravila test za ugotavljanje prisotnosti drog v telesu. Za testiranje se je odločila po kritikah, ki jih je bila deležna po razkritju videoposnetkov z zabave, na katerih se zabava in pleše. "Tudi v najstniških letih nisem jemala nobenih drog," je še povedala finskim novinarjem.

icon-expand Sanna Marin na novinarski konferenci. FOTO: AP

36-letna Sanna Marin se je znašla pod udarom kritik, potem ko je v javnost prišel posnetek, na katerem se je zabavala. V družbi še nekaterih znanih finskih osebnosti je plesala in se z njimi objemala. Na posnetkih osebe tudi pijejo. Nekateri politiki so po objavi posnetkov dejali, da bi se morala testirati na prisotnost drog. Na petkovi novinarski konferenci je Marinova potrdila, da je test res opravila in da rezultate pričakuje prihodnji teden, poroča BBC. Še enkrat je javno zanikala, da bi jemala droge ali počela karkoli nezakonitega. "Tudi v najstniških letnih nisem jemala nobenih drog," je povedala finskim novinarjem in kot razlog, zakaj se je odločila, da test opravi, odgovorila, da je želela razbliniti morebitne pomisleke. Finska predsednica je tudi ponovila, da je upravičena do domnevne nedolžnosti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Novinarji so jo vprašali, ali bi ob takem vedenju lahko sprejemala hitre vladne odločitve, sploh v luči stopnjevanja napetosti med Helsinki in Moskvo? "Ne spomnim se niti ene situacije, ko bi sredi noči prišlo do dogodka, da bi morala oditi v državno palačo," jim je odgovorila in dodala, da v dneh, ko se je zabavala, ni imela nobenih sestankov in da je bila vseeno sposobna opravljanja vseh obveznosti. Razkritje posnetkov jo je razburilo, a je priznala, da je vedela, da jo na zabavi snemajo. "Verjamem, da ljudje razumejo, da lahko oseba loči prosti in delovni čas."