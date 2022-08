V javnost pricurljali posnetki finske premierke na zabavi

Finska premierka se je skupaj z nekaterimi znanimi prijatelji zabavala v zasebni hiši, nato pa obiskala dva bara. "To so zasebni posnetki, ki niso bili namenjeni objavi," je 36-letna Sanna Marin povedala za finski časopis Iltalehti in obenem izrazila razočaranje, da so posnetki pricurljali v javnost.

Za omenjen časopis je komentirala tudi predlog ene izmed finskih poslank, da bi se morala testirati na prisotnost drog. "Nimam česa skrivati, saj nisem jemala nobenih drog," je povedala Marin in dodala, da se v videoposnetku ne pogovarjajo o drogi.

Na zabavi je sicer pila alkohol, vendar je dejala, da ni jemala drog. Poudarila je, da ima pravico do preživljanja prostega časa na enak način, kot to počnejo njeni vrstniki, in finski televizijski postaji Yle povedala, da upa, da ljudje to lahko sprejmejo.