Finska premierka zaradi zabav ni zanemarila svojih uradnih dolžnosti

Po avgustovski objavi posnetka s sporne zabave, o kateri so nato poročali številni svetovni mediji, je na urad finskega pravosodnega kanclerja prispelo več deset pritožb na račun premierkinega ravnanja.

Na videoposnetku je videti, kako 36-letna premierka pleše in se zabava s prijatelji in nekaterimi finskimi znanimi osebnostmi v zasebnem stanovanju, kasneje pa z njimi tudi obišče dva bara. Nekateri finski novinarji so trdili, da so na posnetku slišali tudi komentarje o drogah, predvsem kokainu.

Kmalu zatem je v javnost pricurljal še en videoposnetek, na katerem Sanna Marin v nočnem klubu pleše z 39-letnim finskim pevcem in igralcem Olavijem Uusivirto. Po objavi prvega videoposnetka je Marinova sicer sporočila, da je prostovoljno opravila test za droge, ki je bil kasneje negativen.