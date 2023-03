Finska premierka Zelenskemu: V naših srcih ste že zmagali

Finska je velika podpornica Ukrajine, sedaj pripravljajo že 14. sveženj pomoči, zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da bo Finska prek Svetovnega programa za hrano namenila dodatnih 29 milijonov evrov za humanitarno pomoč in da bodo pomagali še naprej, predvsem bolj ranljivim, kot so invalidi. Finska je od februarja 2022 Ukrajini namenila okoli 930 milijonov evrov.

Na tiskovni konferenci v Kijevu je predsednik Zelenski dejal, da "Finci razumejo, kaj Ukrajina doživlja zaradi Rusije", Marinova pa je zopet poudarila svojo neomajno podporo ukrajinskemu ljudstvu. "Zelo pomembno je, da se o razmerah v Ukrajini pogovorimo iz oči v oči. Ukrajina potrebuje tako humanitarno kot finančno podporo, predvsem pa orožje," je zatrdila.

Poleg obrambe in varnosti sta Zelenski in Marinova spregovorila tudi o ruskih poskusih trgovanja s tretjimi državami, zlasti v zvezi z izdelki, ki so kritičnega pomena za rusko vojaško industrijo. "Moramo priti do točke, da se uvedejo globalne sankcije, ki bodo popolnoma preprečile vsako možnost obnovitve raketnega potenciala Ruske federacije, pridobivanja novih letal in tehnologij," je dejal Zelenski.