Finska za prihodnje leto načrtuje gradnjo ograje ob meji z Rusijo

Skupno naj bi postavili od 130 do 260 kilometrov ograj ob meji z Rusijo. Te pa bodo opremljene s sodobnimi nadzornimi sistemi in spremljevalno cesto za patruljiranje.

Približno tri kilometre ograje nameravajo v Imatri ob meji z Rusijo poskusno postaviti že spomladi 2023, za kar je parlament odobril približno šest milijonov evrov. Pozneje pa naj bi se začela gradnja varovalnih ograj tudi na drugih odsekih v bližini mejnih prehodov z Rusijo. Vlada je za to v dopolnitvi proračuna za 2023 namenila 139 milijonov evrov, ki pa jih mora odobriti še parlament.

"Po oceni finske mejne straže spremenjeno varnostno okolje zahteva postavitev varovalne ograje vzdolž dela vzhodne meje," je finska mejna straža zapisala v izjavi. "Če Rusija zmanjša nadzor na meji, to lahko povzroči dodaten pritisk na finski strani, da poveča nadzor nad nezakonitimi vstopi. Finska se ne more zanašati na učinkovitost ruskega mejnega nadzora," so dodali.

Gradnja celotne ograje naj bi trajala tri do štiri leta, zdržala pa bi lahko približno 50 let.

Po besedah notranje ministrice Kriste Mikkonen bodo na koncu s tem precej ambicioznim projektom, ogradili okoli 15 odstotkov celotne dolžine meje. Mikkonenova, ki je tudi nekdanja ministrica za okolje, je obljubila, da bo gradnja ograje upoštevala tudi naravo in gibanje prostoživečih živali na območjih.

Med državami članicami Evropske unije ima Finska najdaljšo mejo z Rusijo, ki je dolga približno 1340 kilometrov. Ograjo nameravajo postaviti vzdolž odsekov meje, za katere obstaja večja verjetnost, da bodo izpostavljeni nezakonitim prehodom meje.

Finska namreč v zadnjem času zaradi ruskih napadov na Ukrajino poostreno omejuje prehode na vzhodni meji, ki si jo deli z Rusijo.

Finska meja je bila ena redkih vstopnih točk v EU za Ruse, potem ko so zaradi ruske invazije na Ukrajino številne zahodne države zaprle svoj zračni prostor in meje za ruska letala. A je tudi Finska svojo mejo z Rusijo zaprla konec septembra, ko se je promet čez finsko-rusko kopensko mejo okrepil, saj so številni Rusi skušali pobegniti pred mobilizacijo. Finska mejna straža je nato v novembrskem sporočilu za javnost poročala, da se je po tem ukrepu število vstopov v državo na vzhodni meji znatno zmanjšalo.