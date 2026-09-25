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Finski in švedski lovci nad Finskim zalivom izsledili ruska vojaška letala

Helsinki, 25. 09. 2026 12.30 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
STA Ne.M.
Ruska letala MiG-31

Finska vojska je sporočila, da so nad Finski zaliv poslali švedska in finska letala, da bi prestregla in identificirala ruska vojaška letala. Šlo je za prvo skupno operacijo finske in švedske zračne obrambe, med katero so v mednarodnem zračnem prostoru izsledili rusko transportno letalo in več lovcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah finske vojske je šlo za prvo skupno operacijo zaznavanja in identifikacije ruskih vojaških letal, ki so jo izvedla švedska in finska vojaška letala za hitro posredovanje. Operacijo je vodila Finska.

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Identificirali so rusko skupino letal, ki so jo sestavljali transportno letalo Tu-134 ter lovci MiG-31 in Su-30, in sicer "v mednarodnem zračnem prostoru nad Finskim zalivom", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski lovec MiG-31
Ruski lovec MiG-31
FOTO: Profimedia

"Baltsko morje še nikoli ni bilo tako ranljivo kot danes – vendar tudi nikoli ni bilo tako dobro zaščiteno," je v odzivu na skupno operacijo na družbenem omrežju X zapisal odhajajoči švedski premier Ulf Kristersson.

Po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022 sta Švedska in Finska opustili desetletja trajajočo politiko vojaške nevtralnosti in se pridružili zvezi Nato. Napetosti na območju Baltskega morja so v zadnjih letih močno narasle, lovska letala pa redno vzletajo za prestrezanje ruskih letal, poroča AFP.

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KOMENTARJI7

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EU Dig. Cenzura
25. 09. 2026 13.52
False flag, kot vedno.
Odgovori
0 0
Obi-van-Kenobi
25. 09. 2026 13.39
Ja in? Srečo majo da jih niso rusi zradirali
Odgovori
-1
0 1
Blue Dream
25. 09. 2026 13.27
Finski zaliv? bi rekel da gre kar za skupni zaliv podobno kot pri Mehiškem zalivu
Odgovori
+0
1 1
Zmaga Ukrajini
25. 09. 2026 13.39
Ja, skupni zaliv Švedske in Finske!
Odgovori
-1
0 1
Blue Dream
25. 09. 2026 13.50
kupi si zemljevid
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
25. 09. 2026 13.24
Zakaj jih niso sestrelili, če so bili Risi v mednarodnem zračnem prostoru?
Odgovori
+2
3 1
Razumnež
25. 09. 2026 13.03
Sem 100%, da se bodo našli naši brihtni, ki bodo tudi to početje Rusije opravičevali in bo po nekakšnem čudnem ključu za to kriva neka ZDA, Ukrajina, Izrael, ali pa kar naš Janez....
Odgovori
+0
2 2
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