Finski letalski prevoznik na tehtnico postavil tudi potnike

Namen letalskega prevoznika je zbiranje podatkov o povprečni teži potnikov in njihovi ročni prtljagi za namen uravnoteženja letala in izračune zmogljivosti, ki so potrebni za varno delovanje letov.

Letalske družbe namreč pred vsakim vzletom izračunajo težo letala, ki vključuje težo vseh na letalu, pa tudi tovora in prtljage ter stvari, kot so gostinske storitve in rezervoarji za vodo. Teža in oprema letala lahko vplivata na to, kje lahko potniki sedijo in v nekaterih primerih celo na to, koliko potnikov je dovoljeno na krovu in koliko prtljage lahko naložijo. Vsako letalo ima namreč nastavljeno največjo težo za varen vzlet. Letalske družbe običajno uporabljajo povprečne teže potnikov, ki jih je zagotovila Evropska agencija za varnost v letalstvu, vendar lahko uporabijo tudi lastne, ki jih potrdijo pristojni organi. Finnair od leta 2018 uporablja lastne meritve, vendar jih je treba posodobiti vsakih pet let.