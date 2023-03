Finski parlament potrdil vstop Finske v zvezo Nato

Finski poslanci so o zakonu o vstopu v Nato, ki so ga potrjevali danes, razpravljali v torek. Podpora zakonu je bila pričakovana. Vstop države v Nato mora podpreti še finski predsednik Sauli Niinistö, ki pa je že napovedal, da bo to storil kmalu po potrditvi v parlamentu.

Finska, ki ima 1340 kilometrov meje z Rusijo, je za vstop v Nato skupaj s Švedsko zaprosila lani po ruskem napadu na Ukrajino. Načrtovano je bilo, da bosta državi v zavezništvo vstopili hkrati, a se zdaj zaradi turške blokade Švedske omenja tudi možnost ločenega vstopa.