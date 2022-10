Finski seizmologi zaznali pet eksplozij v ruskih vodah

"Zaznali smo pet eksplozij, od katerih je imela največja magnitudo 1,8, najmanjša pa 1,3," je povedal direktor inštituta Timo Tiira in dodal, da so bile v četrtek zabeležene štiri eksplozije, v petek pa ena v ruskih teritorialnih vodah v Finskem zalivu.

Pri tem je zatrdil, da so bili tresljaji posledica eksplozij in ne drugih seizmičnih dejavnosti. "To je razvidno iz oblike signala in vsebine njegove frekvence," je pojasnil.

Zaenkrat ni znano, kaj je povzročilo eksplozije, a so bili podobni tresljaji zaznani že med prejšnjimi vojaškimi vajami in odstranjevanjem starih min z morskega dna. "Na istem območju smo že prej zaznali eksplozije, vendar ne prav pogosto, niti ne vsako leto," je še dodal.