Fiona opustošila Portoriko: poplavne vode odnesle most, otok brez elektrike

Ameriški predsednik Joe Biden je za Portoriko razglasil izredne razmere in tamkajšnjim oblastem olajšal dostop do zvezne pomoči. Orkan prve kategorije je tekom nedelje na otoku povzročil hude poplave, sprožilo se je več zemeljskih plazov.

Neurje je ob tem prekinilo oskrbo z elektriko za 3,3 milijona prebivalcev, izpad pa je prizadel tudi nekatere zdravstvene ustanove, ki zdaj delujejo na generatorje. Zaprta so pristanišča, leti z glavnega letališča pa so odpovedani. Orkan je trgal kose asfalta s cest, v mestu Utuado so poplave odnesle most. Gre za most, ki ga je nacionalna garda postavila po orkanu Maria leta 2017.