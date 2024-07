Razvratno fotografiranje s kipom v Firencah, Italijani so ogorčeni

Kot kaže, je kip, ko je padla noč, postal "žrtev" verjetno opite turistke. Fotografije, na katerih pozira v neprimernih položajih, je na spletu objavil profil na Instagramu: Welcome to Firence, številni uporabniki družbenega omrežja pa so se zelo burno odzvali, nekateri so celo pozvali k njeni aretaciji. "To je rezultat dolgoletnih poskusov, da bi Firence spremenili v Disneyland," je zapisal še en razburjeni uporabnik.

Patrizia Asproni, predsednica Confcultura, združenja, ki promovira italijansko kulturno dediščino, je za italijanske medije povedala, da do teh "ponavljajočih se predstav nesramnosti in barbarstva" prihaja, "ker se vsak čuti upravičenega, da nekaznovano počne, kar hoče". Aspronijeva je pozvala k uporabi "singapurskega modela" s strogimi pregledi, vrtoglavo visokimi kaznimi in ničelno tolerance za neprimerno vedenje.

Antonella Rinaldi, nadzornica za arheologijo in likovno umetnost v Firencah, je na drugi strani povedala, da turisti so dobrodošli, a da morajo spoštovati tamkajšnje umetnine, ne glede na to, ali so izvirniki ali replike. "Čeprav dvomim, da ta gospa, ki jo obsojam, sploh pozna razliko," je pripomnila.

Firence so sicer ena najpomembnejših turističnih destinacij na svetu. Leta 2023 je mesto, ki ima le 382.000 prebivalcev, med junijem in septembrom obiskalo približno 1,5 milijona ljudi.