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Flaminga odnesel v hotelsko sobo in ga mučil, grozi mu štiri leta zapora

Las Vegas, 20. 10. 2026 07.30 pred 16 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.H.
Mitchell Fairbarn

Kar se zgodi v Vegasu, ostane v Vegasu? Besedna zveza je morda bolj marketinški trik, spontane in pijanske avanture pa v resnici niso nekaznovane. To je na lastni koži ugotovil tudi kanadski turist. Po tem, ko je pijan iz ograjenega prostora pri znanem hotelu ukradel flaminga, ga odnesel v svojo sobo in ga mučil, mu zdaj grozi štiri leta zaporne kazni.

3. marca je 34-letni kanadski turist Mitchell Fairbarn iz hotelske ograde vzel flaminga po imenu "Peachy" in ga odnesel v svojo hotelsko sobo, kjer ga je poškodoval. Po navedbah državnega tožilstva je bil moški pod vplivom alkohola in je ravnal namerno. Nenavaden dogodek naj bi se zgodil v znanem hotelu Flamingo Las Vegas Hotel & Casino, ki je edini hotel na ulici Las Vegas Strip z ogrado, v katerih so flamingi.

Flamingo Las Vegas Hotel & Casino
Flamingo Las Vegas Hotel & Casino
FOTO: Profimedia

Na videoposnetkih nadzornih kamer je videti turista, kako v dvigalu drži ptico in jo nosi po hotelskem hodniku. Ko so flaminga našli, mu je manjkalo sedem ali osem peres, poročajo ameriški mediji. Odkrili so tudi sledi krvi v njegovem perju in poškodbe na krilih. 

Po besedah veterinarja flamingo po travmatičnem dogodku dobro okreva, a je opazno bolj prestrašen med pregledi, kot je bil pred neprijetno izkušnjo s hotelskim gostom. 

Njegova obramba je vztrajala, da 34-letnik živali ni nameraval poškodovati in da je ravnal neracionalno in pod vplivom alkohola. "Tega ne bi smel storiti; ne bi smel vstopiti v življenjski prostor živali, ne bi se smel dotakniti ptice in ne bi smel odnesti Peachyja notri. Resnica je, da je bil Mitch pijan, da je ravnal nespametno. Sprejel je slabe odločitve," je dejal njegov odvetnik Josh Tomscheck. Dodal je, da 34-letnik od aretacije prejema grožnje s smrtjo.

Mitchell Fairbarn in njegov odvetnik
Mitchell Fairbarn in njegov odvetnik
FOTO: AP

Storilec je na sodišču dogodek, ki ga obravnavajo kot mučenje živali, označil za "neumno šalo". Priznal je, da je pred incidentom spil od 30 do 40 piv, a poudarja, da nikoli ni nameraval poškodovati živali, poroča BBC. "Mislil sem, da je to nekaj, o čemer se bomo lahko šalili do konca življenja," je dejal obtoženec, ki je med obravnavo planil v jok. 

Fairbarn od aretacije ne more zapustiti ZDA. Porota ga je spoznala za krivega, grozi pa mu do štiri leta zapora ter dodatnih šest mesecev. Izrek kazni je predviden za 1. december, do takrat pa ostaja v priporu.

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KOMENTARJI3

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wsharky
20. 10. 2026 08.41
to moraš biti bolnik da ukradeš ptiča in ga mučiš
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+1
1 0
1muvwndr
20. 10. 2026 08.38
4 leta za mučenje živali? No ja, kaj pa pričakujemo od države, ki ti da do 5 let zapora, če imaš na telefonu par komadov brez licence...
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0 0
Quatflow
20. 10. 2026 08.31
Bravo, pri nas pa si inšpektorji zatiskajo oči, mora biti za žival že prepozno pa v medije mora priti da se kaj zganejo, sramota
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0 0
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