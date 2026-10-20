Flaminga odnesel v hotelsko sobo in ga mučil, grozi mu štiri leta zapora

3. marca je 34-letni kanadski turist Mitchell Fairbarn iz hotelske ograde vzel flaminga po imenu "Peachy" in ga odnesel v svojo hotelsko sobo, kjer ga je poškodoval. Po navedbah državnega tožilstva je bil moški pod vplivom alkohola in je ravnal namerno. Nenavaden dogodek naj bi se zgodil v znanem hotelu Flamingo Las Vegas Hotel & Casino, ki je edini hotel na ulici Las Vegas Strip z ogrado, v katerih so flamingi.

Na videoposnetkih nadzornih kamer je videti turista, kako v dvigalu drži ptico in jo nosi po hotelskem hodniku. Ko so flaminga našli, mu je manjkalo sedem ali osem peres, poročajo ameriški mediji. Odkrili so tudi sledi krvi v njegovem perju in poškodbe na krilih.

Po besedah veterinarja flamingo po travmatičnem dogodku dobro okreva, a je opazno bolj prestrašen med pregledi, kot je bil pred neprijetno izkušnjo s hotelskim gostom.

Njegova obramba je vztrajala, da 34-letnik živali ni nameraval poškodovati in da je ravnal neracionalno in pod vplivom alkohola. "Tega ne bi smel storiti; ne bi smel vstopiti v življenjski prostor živali, ne bi se smel dotakniti ptice in ne bi smel odnesti Peachyja notri. Resnica je, da je bil Mitch pijan, da je ravnal nespametno. Sprejel je slabe odločitve," je dejal njegov odvetnik Josh Tomscheck. Dodal je, da 34-letnik od aretacije prejema grožnje s smrtjo.