Flamingo: 'Raketa z dosegom 3000 kilometrov ne potrebuje srhljivega imena'

Medtem ko ukrajinski zavezniki razpravljajo o tem, kako državi zagotoviti varnostna jamstva, Kijev nadaljuje z razvijanjem lastnega orožja. Gre za manevrirno raketo Flamingo, ki lahko, po navedbah razvijalcev, doseže cilje oddaljene 3000 kilometrov in nosi enotonsko bojno glavo. To pomeni, da se v njenem dosegu nahaja celotni evropski del Rusije. Za kakšno raketo gre in kakšen je njen potencial v praksi?

"Ne potrebujte shrljivega imena za raketo, ki lahko leti 3000 kilometrov daleč," je o manevrirni raketi FP-5 za Politico dejala Irina Terek, izvršna in tehnična direktorica podjetja Fire Point. "Tega nismo želeli javno razkriti, a zdi se, da je sedaj pravi čas. Flamingo je vodena raketa dolgega dosega, ki lahko nosi 1150-kilogramsko bojno glavo in leti 3000 kilometrov globoko v Rusijo," je povedala. "Orožja smo se domislili precej hitro. Od ideje do prvih uspešnih preizkusov na bojišču je trajalo manj kot devet mesecev. Ne bom vam povedal o natančni hitrosti, lahko pa rečem, da je Flamingo hitrejši od vseh drugih raket, ki jih trenutno imamo," je dejal Terekova in dodala, da orožje v celoti izdelano v Ukrajini.

Manevrirna raketa Flamingo v proizvodnji

Nenavadno ime in prvotna barva rakete – ima namreč svetlo roza konico, kjer je nameščena bojna glava – sta bila interna šala podjetja o vlogi žensk v moškem svetu orožja in vojne. "Naše prve rakete so bile roza; vse teste so prestale v roza barvi, potem pa smo morali barvo spremeniti zaradi vojaških zahtev glede kamuflaže. Toda ženska, ki je odgovorna za proizvodnjo, je še vedno prisotna. Ženski pridih v raketah," je dejal Terekova. Ne glede na prvotno barvo in ime, so v Moskvi že zaznali grožnjo, ki pa ji ne pripisujejo velikega pomena. Državna tiskovna agencija TASS je objavila članek, v katerem dvomi o potencialih rakete in dodaja, da je ta zasnovana na ideji, ki je v resnici zrasla v Veliki Britaniji. Terekova se ne strinja. "Opazovali smo ruske odzive in lahko vam povem, da vsakokrat, ko je bilo neko naše orožje uspešno, so se Rusi trudili pripisati čim manjši pomen njegovim uspehom." Po navedbah direktorice Fire Point so ta mesec že izdelali 211 raket. "Do decembra jih bomo imeli veliko več." O raketah je spregovoril tudi predsednik Volodimir Zelenski, vendar ni želel razkrivati podrobnosti. "Ukrajina bi jih lahko uporabila več sto," je dodal. Zanimivo, v zadnji objavi na družbenem omrežju, je ameriški predsednik Donald Trump namignil, da bi Ukrajina lahko udarila globoko v Rusijo. "Zelo težko, če ne nemogoče, je zmagati vojno brez napad na ozemlje napadalca. To je, kot če bi dobra športna ekipa lahko igrala samo odlično obrambo, vendar ji ne bi bilo dovoljeno igrati napada. Zanimivi časi sledijo."

Kakšen učinek bo imel Flamingo?

Kot razkrivajo posnetki, ki jih je objavila ukrajinska stran, lahko raketo izstreljujejo iz fiksnih ali mobilnih platform, tudi improviziranih, kar je, poleg velike bojne glave, ena od večjih prednosti rakete. Ruska protiletalska obramba ima seveda zmožnosti sestreliti tovrstne cilje, vendar bi lahko Ukrajina s kombiniranim napadov dronom in drugih raket tako "zasitila" obrambo, da ta ne bi bila sposobna sestreliti vseh ciljev v zraku. Droni, ki jih je doslej Ukrajina uporabila za napade v ruskem zaledju, nosijo majhne bojne glave, in čeprav so povzročili nekaj škode rafinerijam, elektrarnam in določenim proizvodnim obratom, niso uspeli trajno uničiti svojih ciljev. Medtem je napad z raketami Neptun, ki imajo 150-kilogramsko bojno glavo, povzročil požar v rafineriji v Tuapseju, ki je trajal več dni.