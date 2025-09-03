Florida bo kot prva v ZDA ukinila obvezno cepljenje

Glavni zdravstveni uradnik na Floridi in svetovalec guvernerja Joseph Ladapo, ki je znan po širjenju dezinformacij, obvezno cepljenje enači s suženjstvom. Kot je sporočil, bosta floridsko ministrstvo za zdravje in urad guvernerja zato sodelovala pri odpravi obveznega cepljenja.

"Kdo sem jaz, da vam rečem, kaj morate vnesti v svoje telo? Kdo sem jaz, da vam rečem, kaj naj vaš otrok vnese v svoje telo? Nimam te pravice," je dejal Ladapo.

Florida že desetletje za šoloobvezne otroke zahteva obvezno cepljenje proti nekaterim smrtno nevarnim boleznim, kot so ošpice, mumps in rdečke, otroška paraliza, tetanus in hepatitis B.

Prizadevanja državnih uradnikov za odpravo obveznega cepljenja spremljajo nove napovedi politik, ki so skladne z agendo ameriškega ministra za zdravje Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki želi Ameriko narediti "spet zdravo".