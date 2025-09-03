Florida bo kot prva v ZDA ukinila obvezno cepljenje

Glavni zdravstveni uradnik na Floridi in svetovalec guvernerja Joseph Ladapo, ki je znan po širjenju dezinformacij, obvezno cepljenje enači s suženjstvom. Kot je sporočil, bosta floridsko ministrstvo za zdravje in urad guvernerja zato sodelovala pri odpravi obveznega cepljenja.
"Kdo sem jaz, da vam rečem, kaj morate vnesti v svoje telo? Kdo sem jaz, da vam rečem, kaj naj vaš otrok vnese v svoje telo? Nimam te pravice," je dejal Ladapo.
Florida že desetletje za šoloobvezne otroke zahteva obvezno cepljenje proti nekaterim smrtno nevarnim boleznim, kot so ošpice, mumps in rdečke, otroška paraliza, tetanus in hepatitis B.
Prizadevanja državnih uradnikov za odpravo obveznega cepljenja spremljajo nove napovedi politik, ki so skladne z agendo ameriškega ministra za zdravje Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki želi Ameriko narediti "spet zdravo".
Guverner Ron DeSantis je napovedal, da bodo na Floridi ustanovili tudi posebno komisijo "Make America Healthy Again" (Naredimo Ameriko spet zdravo), ki bo poskrbela za integracijo ukrepov ministra na ravni zvezne države.
Številne študije v ZDA so sicer pokazale, da imajo državni zakoni, ki zahtevajo obvezno cepljenje otrok, izjemen vpliv na zmanjšanje širjenja bolezni, ki se jih da preprečiti. Brez zahtev oblasti pa obstaja bojazen, da se bo stopnja precepljenosti bistveno zmanjšala, kar bi lahko imelo hude posledice, poroča The Independent. Po ocenah ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni cepljenje otrok vsako leto po vsem svetu reši več kot štiri milijone življenj.
Države z nizko stopnjo cepljenja otrok so medtem priča hitrim izbruhom bolezni, kot so ošpice. Lani so na zahodu Teksasa, kjer je stopnja precepljenosti v vrtcu 82-odstotna, zabeležili več kot 760 primerov okužb z ošpicami, dva necepljena otroka sta umrla.
Stopnja precepljenosti med vrtčevskimi otroki na Floridi se je v zadnjih letih znatno zmanjšala, kažejo podatki floridskega ministrstva za zdravje. Leta 2020 je bilo cepljenih 93,5 odstotka otrok, lani pa 89,8 odstotka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.