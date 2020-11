Florida je okrepila ameriški boj za 15 dolarjev na uro

Seme gibanja Boj za 15 dolarjev je zasejala enodnevna stavka, ki jo je novembra 2012 pripravilo dvesto zaposlenih v verigah restavracij s hitro prehrano v New Yorku. Zahteva je bila preprosta: podvojitev najnižje zagotovljene urne postavke s 7,25 dolarja (6,11 evra) na 15 dolarjev. Minimalna plača je na ravni ZDA namreč že od leta 2009 zamrznjena, saj je ameriška desnica ohromila prizadevanja za njen dvig. Za to ima zasluge predvsem vzpon reaganovskega novega konservativizma, ki je zajel ZDA in sabo prinesel zamisel, da delavcem najbolj pomagajo, če pomagajo podjetjem. Poslovni interesi so prevladali nad pravicami zaposlenih, dvig produktivnosti pa se je začel vse izdatneje pretakati v dobičke namesto v plače. Hkrati so načrtno klestili moč sindikatov in pravico zaposlenih do organiziranja. Toda newyorški upor je prinesel zasuk, njegova energija se je začela širiti. Spomladi 2013 so protestirali v šestih mest, avgusta v šestdesetih, decembra 2014 že v 190. Mesta, lokalne skupnosti in zvezne države so začeli sprejemati pravila, s katerimi so na svojih območjih minimalno plačo začeli dvigovati proti 15 dolarjem. To je sedaj nacionalna pobuda, ki se je pretočila tudi v program demokratske stranke.

Terence Wise iz Kansas Cityja je novico, da so Floridčani izglasovali postopen dvig najnižjih urnih postavk na 15 dolarjev do leta 2026, sprejel kot znak tega izjemnega napredka. "Če nam je uspelo na globokem jugu, na Floridi, to pomeni, da smo korak bliže trenutku, ko bo tudi na zvezni ravni 15 dolarjev postalo najnižja delavska plača," je optimističen. Wise je leta 2012 delal za dve verigi hitre hrane hkrati, Burger King in Pizza Hut, ko je gibanje z vzhoda prodrlo v njegovo mesto, pa se mu je hitro pridružil in postal eden od njegovih obrazov, nastopil je v kongresu in imel govor v Beli hiši. Pogled na dvigovanje ameriške minimalne plače skozi čas kaže, da je imela največjo kupno moč leta 1968 (11,97 v sedanjih dolarjih oz. dobrih deset evrov). Sedaj znaša 7,25 dolarja, kongres pa jo je nazadnje zvišal pred enajstimi leti, kar pomeni, da je v tem času njena realna kupna moč upadla, kot če bi jo leta 2009 postavili na 5,97 dolarja. Zato je pritisk na kongresnike vse večji, še posebej zato, ker ankete že leta kažejo rast podpore za dvig najnižje urne postavke na 15 dolarjev tako na levem kot na desnem polu ameriških volivcev. Na Floridi, kjer je Trump zmagal z dobrimi 51 odstotki glasov volivcev, jih je postopen dvig minimalne plače podprlo kar 61 odstotkov. "To samo kaže, da tudi najbolj konservativni in najbolj liberalni volivci podpirajo takšno usmeritev," ugotavlja ekonomist Ben Zipperer iz liberalno usmerjene mnenjske organizacije Inštitut za ekonomsko politiko (EPI).

29 ameriških zveznih držav in skoraj petdeset lokalnih skupnosti ima že višjo minimalno postavko od te, ki jo določa vlada v Washingtonu. Prednjačita predvsem vzhodna in zahodna obala, najnižje so na jugu. Kljub temu kongres vztraja pri plačni zamrznitvi. "Vsem, ki spremljajo dogajanje, je jasno, da so glavna ovira za dvig minimalnih plač republikanci v kongresu," pravi Zipper. Poslanski spodnji dom, v katerem imajo večino demokrati, je pod vplivom gibanja Boj za 15 dolarjev lani sprejel predlog zakona, s katerim bi najnižjo urno postavko na zvezni ravni postopoma zviševali, dokler ne bi leta 2025 dosegla 15 dolarjev, vendar je vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnelldejal, da bi to pomenilo uničevanje delovnih mest, in ni dopustil razprave o predlogu v zgornjem domu. Podobno kot je leta 2013 zatrl podobna prizadevanja predsednika Baracka Obame. Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden obljublja, da njegova vlada ne bo samo podprla zahtev gibanja, pač pa bo tudi predlagala indeksni sistem, ki bi zagotovil avtomatski dvig najnižjih plač ob rasti zaslužkov srednjega razreda. Toda če 5. januarja v drugem krogu senatnih volitev v Georgii ne osvojijo obeh sedežev, kar bi bilo precejšnje presenečenje, bo ostalo le pri predlogu.



Težave zaposlenih, skrbi lastnikov

Ob vseh sedanjih težavah zaposlenih z najnižjimi plačami in majhnih podjetij, ko pandemija maje gospodarstvo, razmišljanje o dvigu minimalnih plač prežemata precejšen pesimizem in nejevera. Tudi na Floridi, kjer Emmanuela Huntamisel na 15 dolarjev na uro navdaja z upanjem, da bi lahko svoje otroke s karibskega otoka St. Lucia pripeljal v ZDA. Toda hkrati se boji, da bo republikanski kongres zvezne države skušal z zakonodajnimi manevri razvodeneti rezultate referenduma. Terence Wise je morda obraz Boja za 15 dolarjev, toda po skoraj devetih letih dela za McDonald's, kjer je sedaj vodja strežbe, kljub povišicam njegov zaslužek še vedno ni dosegel 15 dolarjev na uro. Tako je plača premajhna za vse račune, zato so njegovo družino v prvi polovici leta deložirali iz stanovanja in so več mesecev živeli pri svaku. Takšne zgodbe dokazujejo, da je sedanja najnižja plača daleč pod dohodkom, potrebnim za preživetje, je prepričana Allynn Umel iz vodstva gibanja. Še posebej ker so mnogi najnižje plačani delavci v času pandemije najbolj izpostavljali svoja življenja.