Florida ni podprla referenduma o vključitvi splava med ustavne pravice

Florida je bila ena od 10 zveznih držav, ki je poleg novega ameriškega predsednika na volitvah odločala tudi glede pravice do splava. Gre za pobudo, po kateri bi bil splav dovoljen vse do točke sposobnosti preživetja ploda oz. do približno 24 tednov nosečnosti.

Na prejšnjih volitvah so bile pobude za razširitev pravic do splava uspešne, tudi v zanesljivo konservativnih zveznih državah, kot je Kansas. Toda nobenemu drugemu referendumu ni bilo treba doseči tako visoke podpore.

Vprašanje o tej pravici se je na državno raven povzpelo dve leti po razsodbi vrhovnega sodišča ZDA, ki je odpravila nacionalno pravico do splava, zaradi česar so številne države kasneje uvedle prepovedi ali stroge omejitve te prakse. Po razveljavitvi zadeve Roe proti Wadeu je kar 22 zveznih držav poostrilo zakone o splavu, vključno s 13 zveznimi državami, v katerih je postopek popolnoma prepovedan. Druge, kot je Florida, so močno omejile dostop in prepovedale dostop do splava po šestih tednih.

Floridska volivka Betsy Linkhorst, ki je na tokratnih volitvah oddala svoj prvi glas, je dejala, da je zaradi izida glasovanja prestrašena in odkrito zaskrbljena za prihodnost. "To je bila pomembna priložnost za zaščito pravic žensk in naše sposobnosti odločanja o lastnem telesu," je dejala 18-letnica, ki je dodala, da se ji zdi korak nazaj resnično uničujoč.

O splavu odločajo v še devetih drugih državah, ki prepovedujejo ali omejujejo dostop do postopka umetne prekinitve nosečnosti. To so Arizona, Kolorado, Maryland, Misouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York in Južna Dakota. Večina pobud bi dovolila splav do sposobnosti preživetja ploda, v izrednih primerih, ko je ogroženo zdravje noselnice, pa tudi kasneje.