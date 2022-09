Ian ulice spremenil v reke, mesta v jezera: dva milijona ljudi brez elektrike

Ian je ob obali Floride udaril kot orkan 4. kategorije z vetrovi do 241 kilometrov na uro. Idilična mesta in plaže je spremenil v območje katastrofe. Prvi posnetki lokalnih televizij in družbenih omrežjih prikazujejo, kako deroča voda odnaša avtomobile.

Pri Fort Myersu so namerili več kot dva metra visok val plime, kar je rekord, na severu pri Tampi pa je veter orkana pihal s kopnega in v pristanišču je voda upadla za več kot dva metra. Do jutranjih ur po srednjeevropskem času se je veter unesel na še vedno precejšnjih 170 kilometrov na uro.