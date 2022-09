Floridčani v strahu: S 120 kilometri na uro se jim približuje orkan Ian

Točna pot orkana, ki se je v petek razvil nad Karibskim morjem, ostaja neznana, prebivalci južnozahodne ameriške obale ne vedo, kdaj bo nevihtno dogajanje zajelo tudi njih. Jasno pa je, da se bo orkan, ki je bil še pred nekaj urami 'le' tropska nevihta, še okrepil. Oblasti prebivalce naprošajo, naj se na hude nevihtne razmere dobro pripravijo. Oblasti prebivalce zato prosijo, naj se založijo z zalogo hrane, vode in zdravil, ki bo zadostovala za vsaj teden dni. "Pri sebi imejte tudi radijski sprejemnik, spakirajte pomembne dokumente in se seznanite z evakuacijskimi poti," so še naročili.

Prebivalci so nasvete upoštevali, saj so police nekaterih trgovskih centrov skoraj v celoti izpraznjene.

Tropska nevihta Ian se je začela krepiti v nedeljo zvečer, ko so vetrovi začeli pihati s hitrostjo 100 km/h. Opolnomočenje se bo čez današnji dan in v torek nadaljevalo, je napovedal tudi Nacionalni center za orkane. V torek bo orkan napredoval v močnejši orkan, razvrstili ga bodo v kategorijo, višjo od tretje, so še zapisali. Meteorologi napovedujejo, da bo njegova moč dosegla četrto stopnjo na lestvici, a da bo orkan pred udarom v Florido nekoliko oslabel. Kljub temu bo škoda lahko velika. Center za orkane je do sredine tedna že razglasil opozorilo za "nevarnost nevarnih neviht, orkanskih vetrov in močnega deževja vzdolž zahodne obale Floride".

Opozarjajo tudi pred tornadi

Tudi ameriški predsednik Joe Biden je za celotno regijo razglasil izredne razmere in prebivalcem obljubil državno pomoč. Floridski guverner Ron DeSantis je zaradi močnega orkana izredne razmere razširil v vsa državna okrožja, ob tem pa dejal, da lahko pride do velike katastrofe.