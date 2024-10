Floridi grozi nov orkan, razglasili izredne razmere

Zaradi zelo nizkega vertikalnega striženja vetra in izjemno visokih temperatur morske površine bo Milton v naslednjih nekaj dneh lahko pridobival stabilno do hitro moč. Nevihta bo tako v približno 36 urah postala orkan, v 72 urah pa velik orkan, poroča CNN .

Nevihta Milton je nastala na zahodu Mehiškega zaliva v soboto zjutraj. To je 13. nevihta, poimenovana z začetnico M, ki pa se ponavadi pojavi šele okoli 25. oktobra. Prihodnji teden je pričakovati, da se bo okrepil in bi lahko za seboj pustil življenjsko nevarne posledice na delih zahodne Floride.

Tamkajšnji guverner Ron DeSantis je pred prihodom orkana Milton razglasil izredne razmere v 35 okrožjih. "Še naprej bomo zagotavljali državna sredstva, da se pripravimo na učinkovito iskanje in reševanje, obnovitev električne energije in čiščenje cest," je zapisal na X.

Prve napovedi so pokazale, da bo Milton verjetno prečkal Florido v Atlantski ocean, pri čemer je NHC opozoril na morebitne "življenjsko nevarne vplive na dele zahodne obale Floride v torek ali sredo." Že od nedelje do sredine tedna pa pričakujejo močne krajevne nalive. Najnovejša napoved trenutno predvideva, da bodo skoraj po vsej državi, od Gainesvilla do Key Westa, padle večje količine dežja. V Tampi so zabeležili že večjo količino padavin, kot jih običajno tam zapade v celem letu.

Orkan bo Florido zadel nedolgo po tem, ko je tam pustošil orkan četrte kategorije Helene, ki je 26. septembra dosegel kopno na floridskem Big Bendu, povzročil je katastrofalne poplave z uničujočim vetrom, izpadi električne energije in terjal več kot 200 smrtnih žrtev v šestih zveznih državah.