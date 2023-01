Floridska policista v priporu, ker sta pretepla brezdomca

27-letnega Lorenza Orfila in 22-letnega Rafaela Otano so zaradi priznanja poslali v pripor. Obtožena sta ugrabitve in fizičnega nasilja, je povedala državna tožilka Miamija Katherine Fernandez Rundle.

Policista so zato suspendirali, po končani preiskavi pa bosta tudi odpuščena, je zagotovil načelnik miamijske policije George Funete.

Do incidenta je prišlo 17. decembra, ko sta policista dobila poziv, naj se pred nakupovalnim centrom zglasita zaradi pijančevanja brezdomca. Ko sta prišla na kraj, sta brezdomnega moškega aretirala, ga dala v patruljni avtomobil in ga odpeljala na nekaj kilometrov oddaljeno lokacijo. "Tam sta ga domnevno še medtem, ko je bil vklenjen, pretepla in odvrgla na tla," je dejala Fernandez Rundlova.