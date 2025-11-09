Svetli način
Tujina

Bodo letališče in novi stadion poimenovali po Trumpu?

Palm Beach, 09. 11. 2025 09.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
L.M. , K.H. , STA
Komentarji
18

Republikanska poslanka Meg Weinberger iz Floride je predstavila zakon, s katerim želi preimenovati glavno letališče Palm Beach International v Donald J. Trump International Airport. Po njenih besedah si predsednik ZDA, ki je tudi prebivalec okrožja Palm Beach zasluži čast, podobno kot drugi ameriški predsedniki, po katerih so poimenovana letališča po državi. Bela hiša pa je navdušena tudi nad idejo, da bi nov večmilijardni športni stadion v Washingtonu poimenovali po Trumpu.

Floridska poslanka Meg Weinberger, članica republikanske stranke, po poročanju The Independent išče podporo svojih strankarskih kolegov za predlog, da bi letališče Palm Beach International dobilo novo ime, Donald J. Trump International Airport. Kot je njena predstavnica za medije povedala za Fox News, naj bi bil Donald Trump najpomembnejši predsednik našega časa in primeren kandidat za takšno čast, saj živi prav v okrožju Palm Beach.

Letališče je sicer le nekaj kilometrov oddaljeno od Trumpove znamenite rezidence Mar-a-Lago, kamor pogosto leti tudi predsedniško letalo Air Force One. Weinbergerjeva pa ne želi le preimenovanja letališča, je tudi soavtorica zakona, s katerim bi preimenovali štiri milje dolgo cesto Southern Boulevard, ki povezuje Mar-a-Lago z letališčem. Novo ime ceste President Donald J. Trump Boulevard je podprl tudi guverner Floride, soglasno pa so jo potrdili tudi mestni svet Palm Beacha ter okrožni komisarji.

Donald Trump na letalu Air Force One
Donald Trump na letalu Air Force One FOTO: AP

To ni prvič, da republikanci predlagajo, da bi po Trumpu poimenovali letališče. Že prej je poslanka Addison McDowell iz Severne Karoline vložila predlog, da bi Ronald Reagan Washington National Airport v Virginiji preimenovali po Trumpu, vendar ta pobuda ni dosegla glasovanja, piše The Independent.

ZDA imajo že več kot deset letališč, poimenovanih po nekdanjih predsednikih, med njimi John F. Kennedy International Airport v New Yorku, George Bush Intercontinental Airport v Houstonu in Gerald R. Ford International Airport v Michiganu.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Trump medtem aktivno gradi svojo zapuščino. Njegova administracija naj bi načrtovala rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnjo nove, 300 milijonov dolarjev (okoli 260 milijonov evrov) vredne predsedniške plesne dvorane, ki jo bodo financirala zasebna tehnološka podjetja, med njimi OpenAI, Palantir in Google. Poleg tega Trump načrtuje tudi gradnjo veličastnega slavoloka, navdihnjenega s pariškim Arc de Triomphe, v bližini Lincolnovega spomenika v Washingtonu. Projekt, vreden približno 100 milijonov dolarjev, naj bi nosil njegovo ime.

Bela hiša bi tudi nogometnemu stadionu nadela Trumpovo ime

V ameriški prestolnici Washingtonu se gradi večmilijardni športni stadion. Predsednik Trump naj bi že razmišljal o tem, kako bi lahko areno poimenovali. Bela hiša je navdušena nad idejo, da bi nov športni stadion v Washingtonu poimenovali po Trumpu.

"To bi bilo lepo ime, saj je predsednik Trump omogočil rekonstrukcijo novega stadiona," je za Hill in ESPN povedala tiskovna predstavnica Karoline Leavitt. ESPN je citiral tudi visokega uradnika Bele hiše, ki je dejal: "To si predsednik želi. In verjetno se bo to tudi zgodilo."

ESPN je že prej poročal, da si Trump prizadeva za takšno poimenovanje.

Novi stadion je namenjen predvsem kot dom nogometne ekipe NFL, Washington Commanders. Načrtuje se, da bo imel približno 65.000 sedežev in bo zgrajen na vzhodnem robu mesta na mestu dotrajanega stadiona RFK, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Donald Trump na stadionu
Donald Trump na stadionu FOTO: AP

Stroški so ocenjeni na približno 3,7 milijarde dolarjev (3,2 milijarde evrov). Projekt načrtuje tudi celovito prenovo okolice, ki bo vključevala trgovine, stanovanja in zelene površine.

Sedanji stadion ob reki Anacostia, približno tri kilometre od Kapitola, ni več uporaben. Commanders tam niso igrali od leta 1996, temveč v sosednji zvezni državi Maryland. Danes si bo Trump ogledal domačo tekmo ekipe proti Detroit Lionsom, je sporočila Bela hiša.

Trump je po pisanju dpa že pred časom zahteval, da se Washington Commanders vrnejo k svojemu prejšnjemu imenu, Redskins. Skupine za državljanske pravice in predstavniki skupnosti ameriških staroselcev to kritizirajo kot rasistično in ponižujoče. Ekipa je ime opustila leta 2020 in se od leta 2022 imenuje Commanders.

Donald Trump Palm Beach International Airport Florida Meg Weinberger
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
simc167
09. 11. 2025 13.21
Cirkus amerika in najbolj nor predsednik v zgodovini človeštva
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
09. 11. 2025 13.12
-1
Nepismeni levaki spet nekaj na pamet :)
ODGOVORI
0 1
x2f3y1q0đ5
09. 11. 2025 13.10
+1
Čemu spreminjati imena, ki so že v osnovi boljša od imen in priimkov znanih ljudi???
ODGOVORI
1 0
lusma00
09. 11. 2025 13.09
+1
Pa naj se kar cela usa imenuje kramp klovn land
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
09. 11. 2025 13.05
+1
Predlagam, da se po njem imenuje vsaka ulica, menjajo se naj le številke, vse do neskončno.
ODGOVORI
1 0
jank
09. 11. 2025 13.05
+2
Trump je garancija, da bo naslednji predsednik ZDA musliman in/ali levičar.
ODGOVORI
3 1
jank
09. 11. 2025 13.03
+3
Kako se reče tistim voditeljem, ki si v času funkcije postavijo spomenike, poimenujejo objekte, ulice in mesta?
ODGOVORI
3 0
jank
09. 11. 2025 12.59
+3
Kako podobni sta janšistična in trampistična TV.
ODGOVORI
3 0
Slovenska pomlad
09. 11. 2025 12.50
+7
Pri nas bi morali vse slaščičarne poimenovati po Janši.
ODGOVORI
7 0
ho?emVšolo
09. 11. 2025 13.06
+0
Odlična!
ODGOVORI
1 1
poper00
09. 11. 2025 12.48
+2
Sedaj bodo zopet prebarvani komunisti pisali kako je vse to dobro in genialno.Isti primerek samo še bolj bolan imamo v sloveniji ,ki si je sam postavljal spominsko ploščo že kakih deset let nazaj.
ODGOVORI
5 3
Panter 63
09. 11. 2025 12.47
-3
Drugi Tito. Bolnik, oba.
ODGOVORI
2 5
proofreader
09. 11. 2025 12.46
+5
Običajno se poimenuje po mrtvih?
ODGOVORI
5 0
TITO50
09. 11. 2025 12.43
+6
Trumpa pa se ne more primerjati po predsednikih, po katerih se v Ameriki kaj imenuje, enako kot primerjati železo in zlato.
ODGOVORI
6 0
anatomija
09. 11. 2025 12.42
+3
Tale tip me zelo spominja na Tito-ta . Tudi njemu so za časa življenja postavljali spomenike. In Janša si jih tudi sam sebi
ODGOVORI
5 2
lakala28
09. 11. 2025 12.38
+7
Bo-la.no. Spomenike si postavljati za živega? To zmorejo edino bolniki. Tudi naš si je hotel postaviti muzej. In kaj bi tam pokazali? Kako so Vatikanu lezli pod trtico in jim šenkali pol Slovenije za priznanje, ki je prišlo pozneje kot s strani Danske. Tudi za vse ostalo naj jih bo sram v dno duše, ne pa da bi imeli še muzej.
ODGOVORI
8 1
proofreader
09. 11. 2025 12.48
-3
Muzej uspehov Roberta Goloba? Res ni kaj tam pokazati.
ODGOVORI
1 4
mamma mia
09. 11. 2025 13.00
+2
Janez si to ti?
ODGOVORI
2 0
