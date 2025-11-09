Bodo letališče in novi stadion poimenovali po Trumpu?

Republikanska poslanka Meg Weinberger iz Floride je predstavila zakon, s katerim želi preimenovati glavno letališče Palm Beach International v Donald J. Trump International Airport. Po njenih besedah si predsednik ZDA, ki je tudi prebivalec okrožja Palm Beach zasluži čast, podobno kot drugi ameriški predsedniki, po katerih so poimenovana letališča po državi. Bela hiša pa je navdušena tudi nad idejo, da bi nov večmilijardni športni stadion v Washingtonu poimenovali po Trumpu.

Floridska poslanka Meg Weinberger, članica republikanske stranke, po poročanju The Independent išče podporo svojih strankarskih kolegov za predlog, da bi letališče Palm Beach International dobilo novo ime, Donald J. Trump International Airport. Kot je njena predstavnica za medije povedala za Fox News, naj bi bil Donald Trump najpomembnejši predsednik našega časa in primeren kandidat za takšno čast, saj živi prav v okrožju Palm Beach. Letališče je sicer le nekaj kilometrov oddaljeno od Trumpove znamenite rezidence Mar-a-Lago, kamor pogosto leti tudi predsedniško letalo Air Force One. Weinbergerjeva pa ne želi le preimenovanja letališča, je tudi soavtorica zakona, s katerim bi preimenovali štiri milje dolgo cesto Southern Boulevard, ki povezuje Mar-a-Lago z letališčem. Novo ime ceste President Donald J. Trump Boulevard je podprl tudi guverner Floride, soglasno pa so jo potrdili tudi mestni svet Palm Beacha ter okrožni komisarji.

Donald Trump na letalu Air Force One FOTO: AP icon-expand

To ni prvič, da republikanci predlagajo, da bi po Trumpu poimenovali letališče. Že prej je poslanka Addison McDowell iz Severne Karoline vložila predlog, da bi Ronald Reagan Washington National Airport v Virginiji preimenovali po Trumpu, vendar ta pobuda ni dosegla glasovanja, piše The Independent. ZDA imajo že več kot deset letališč, poimenovanih po nekdanjih predsednikih, med njimi John F. Kennedy International Airport v New Yorku, George Bush Intercontinental Airport v Houstonu in Gerald R. Ford International Airport v Michiganu.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Trump medtem aktivno gradi svojo zapuščino. Njegova administracija naj bi načrtovala rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnjo nove, 300 milijonov dolarjev (okoli 260 milijonov evrov) vredne predsedniške plesne dvorane, ki jo bodo financirala zasebna tehnološka podjetja, med njimi OpenAI, Palantir in Google. Poleg tega Trump načrtuje tudi gradnjo veličastnega slavoloka, navdihnjenega s pariškim Arc de Triomphe, v bližini Lincolnovega spomenika v Washingtonu. Projekt, vreden približno 100 milijonov dolarjev, naj bi nosil njegovo ime.

Bela hiša bi tudi nogometnemu stadionu nadela Trumpovo ime

V ameriški prestolnici Washingtonu se gradi večmilijardni športni stadion. Predsednik Trump naj bi že razmišljal o tem, kako bi lahko areno poimenovali. Bela hiša je navdušena nad idejo, da bi nov športni stadion v Washingtonu poimenovali po Trumpu. "To bi bilo lepo ime, saj je predsednik Trump omogočil rekonstrukcijo novega stadiona," je za Hill in ESPN povedala tiskovna predstavnica Karoline Leavitt. ESPN je citiral tudi visokega uradnika Bele hiše, ki je dejal: "To si predsednik želi. In verjetno se bo to tudi zgodilo." ESPN je že prej poročal, da si Trump prizadeva za takšno poimenovanje. Novi stadion je namenjen predvsem kot dom nogometne ekipe NFL, Washington Commanders. Načrtuje se, da bo imel približno 65.000 sedežev in bo zgrajen na vzhodnem robu mesta na mestu dotrajanega stadiona RFK, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Donald Trump na stadionu FOTO: AP icon-expand