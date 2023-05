Floridski guverner DeSantis vstopil v predsedniško tekmo ZDA

44-letni DeSantis bo moral republikanske volivce prepričati, da ima več možnosti za zmago proti demokratu Bidnu kot katerikoli drugi republikanec na čelu s Trumpom, kar ne bo enostavno.

DeSantis je bil v šolskih letih dober igralec baseball in na univerzi Yale celo kapetan univerzitetnega moštva. Po študiju je nekaj časa učil na srednji šoli, nato pa se podal na študij prava na Harvard. Delal je kot pravnik v ameriški mornarici in to med drugim celo v Guantanamu in v Iraku.

Leta 2012 je bil izvoljen v zvezni kongres in se nemudoma pridružil poslanski skupini Svobode, ki združuje skrajno desne republikance v Washingtonu. Političnih točk ga bo stalo med drugim prizadevanje za dvig starostne meje za upokojitev na 70 let. Leta 2018 se je podal v tekmo za guvernerja Floride, ki jo je s pomočjo podpore Trumpa tudi dobil, čeprav zelo tesno.

Leta 2020 je bilo povsem drugače in DeSantis je zmagal s prednostjo 19 odstotkov, kar je Trumpa nemudoma zbodlo in ga je po namigovanjih, da bi se lahko odločil za predsedniško kandidaturo leta 2024, začel nemudoma napadati kot nehvaležnega. DeSantis je lani nekaj časa celo na kratko vodil v anketah med možnimi republikanskimi kandidati, vendar pa so Trumpu pravosodne težave začele višati podporo med republikanci, DeSantis pa je drsel navzdol.

Republikanski volivci ga niso sprejeli kot alternativo Trumpu z več možnostmi za osvojitev Bele hiše, čeprav so finančni krogi in drugi strankarski botri v njem videli veliko upanje. DeSantis se je v boju za osvojitev strankarske baze podal bolj desno od Trumpa in se razglasil za vojščaka proti t. i. woke ideologiji.

DeSantis s pomočjo zanesljive republikanske večine spreminja zakonodajo Floride tako, da na primer prepovedujejo določene knjige, pouk ali pogovore o skupnosti LGBTQ.

Odmeva tudi njegova vojna s podjetjem Disney, ki je kritiziralo zakon proti istospolno usmerjenim, in DeSantis podjetju skuša odvzeti avtonomni status pri Orlandu, kjer je zabaviščni park Disney World. Disney se je zaradi tega odpovedal milijardo dolarjev vredni naložbi v Florido.

DeSantis bo na poti do Bele hiše moral najprej premagati Trumpa. Ta je DeSantisa opredelil kot Rona "Svetohlinskega" in Rona "Mesno kroglico", poudarja, da je nehvaležen, ker se podaja v tekmo proti njemu, in izpostavlja njegove značajske pomanjkljivosti. DeSantis naj ne bi imel veliko zaveznikov, ki bi bili pripravljeni sodelovati z njim, ker naj bi bil sebičen, družbeno neroden in okoren. Njegova glavna politična svetovalka je njegova žena Casey DeSantis, nekdanja televizijska novinarka. Na Floridi volijo zanj, nacionalna javnost pa ga ne pozna.

Trump ga napada tudi zaradi zaostrovanja zakonodaje proti splavu in načrtovanja posegov v pokojninski sistem in zdravstveni sistem za upokojence (medicare), pri čemer zveni tako kot demokrati, saj se zaveda, da so programi priljubljeni med volivci.