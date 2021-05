Floridski guverner podpisal zakon z novimi omejitvami dostopa do volitev

Nov zakon med drugim zahteva, da se volivci za volitve po pošti prijavijo posebej za vsak cikel splošnih volitev. Doslej so se morali prijavljati na dva cikla torej na osem let.

Zakon daje strankarskim opazovalcem volitev več možnosti za ugovore ter zahteva, da tisti, ki volivcem pomagajo pri dostopu do volišča, ostanejo najmanj 45 metrov stran od volišča. Prej je bila meja 30 metrov.

Republikanci so po zadnjih splošnih volitvah, ki jih je nekdanji predsednik Donald Trump označil za prevaro, v zveznih državah, kjer imajo oblast, pohiteli s sprejemanjem zakonov, ki uvajajo nove omejitve dostopa do volitev.

Takoj po DeSantisovem podpisu zakona je Liga volivk Floride skupaj z drugimi organizacijami vložila tožbo, s katero skušajo blokirati njegovo uveljavitev. Floridski republikanci so potrebo po novem zakonu utemeljili s Trumpovo neutemeljeno obtožbo, da so volitve po pošti prevara, čeprav je tudi sam volil na ta način in na Floridi zmagal.

Trumpove trditve o prevarah zavrnjene več kot 60-krat

Trumpove trditve o prevarah so bile več kot 60-krat zavrnjene na različnih sodiščih v ZDA vse tja do vrhovnega sodišča. Republikanci kljub temu sprejemajo zakone in trdijo, da so potrebni proti prevaram, ki so v ZDA izjemno redke in ne vplivajo na izide.

Tudi DeSantis je ob podpisu zakona dejal, da so bile zadnje splošne volitve na Floridi najbolj gladke in najuspešnejše od vseh po zveznih državah ZDA. Zakon je podpisal v živo v oddaji televizije Fox News.

Razlika med lanskoletnimi in prejšnjimi volitvami v ZDA je bila v tem, da je veliko število ljudi zaradi pandemije covida-19 raje volilo po pošti. To so predvsem delali demokrati in neodvisni volivci, ki so pandemijo vzeli bolj resno kot republikanci.

Na Floridi so po pošti do lani bolj volili republikanci kot demokrati, novembra lani pa so demokrati tam po pošti poslali 2,2 milijona glasovnic, republikanci pa 1,5 milijona.