Floridsko avtocesto prekrile pločevinke piva

Po poročanju časopisa Tampa Bay Times sta v sredo zjutraj na prometni avtocesti trčila dva tovornjaka. Ob njiju so se nato ustavili še dva tovornjaka in manjše dostavno vozilo, saj so vozniki želeli priskočiti na pomoč, poroča CNN.

Peti tovornjak, ki je prevažal pločevinke piva, pa se pred dogodkom nesreče ni uspel pravočasno ustaviti in je trčil v vozila, ki so stala ob cesti. Po cesti se je razlilo pivo, iz enega od tovornjakov pa je začel iztekati tudi svež beton. Na fotografijah, ki jih je posnela floridska policija, zaradi pločevink piva ni mogoče videti cestišča.

Avtocesta je bila nekaj ur pozneje znova odprta, poročali pa so le o manjših poškodbah.