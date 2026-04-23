Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Udari in beži': Kako 'flota komarjev' nadzoruje Hormuško ožino

Teheran, 23. 04. 2026 10.00 pred 1 uro 4 min branja 66

Avtor:
M.V.
Satelitski posnetki roja čolnov Iranske revolucionarne garde

"Popolnoma uničena iranska mornarica" še naprej nadzoruje Hormuško ožino, in to ne po zaslugi velikih in težkih bojnih ladij, temveč malih, hitrih in nevarnih torpednih čolnov. Satelitski posnetki prikazujejo floto več kot 30 hitrih čolnov Iranske revolucionarne garde, ki se vračajo v oporišče po zasegu tovornih ladij v ožini.

"Iranska mornarica leži na dnu morja, popolnoma uničena – 158 ladij," je Trump pred časom objavil na družbenem omrežju."Nismo napadli njihovih majhnih, kot jim pravijo 'hitrih napadalnih ladij', ker jih nismo imeli za veliko grožnjo."

Vendar pa nekaj dni pozneje te majhne ladje povzročajo veliko težavo. Iran je leta gradil dve mornarici: tradicionalno floto fregat in podmornic – mnoge so zdaj poškodovane ali uničene – in silo v senci, ki jo vodi Korpus islamske revolucionarne garde, zasnovano posebej za območje Perzijskega zaliva, poroča The New York Post.

Čeprav je torej velik del redne iranske mornarice uničen, lahko Korpus islamske revolucionarne garde še vedno uporabi majhne, hitre čolne za motenje ladijskega prometa, poroča The New York Times. Po poročanju časnika ima Iran še vedno na tisoče hitrih čolnov, ki so sposobni visokih hitrosti in so oboroženi z mitraljezi, protiladijskimi raketami, torpedi in brezpilotnimi letalniki. Uporabljajo taktiko "udari in beži" – napadejo trgovske ladje in nato takoj odidejo, pri čemer ostanejo nevidni za ameriške satelite in radarje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To se je izkazalo tudi v nedavnih napadih in zasegih v Perzijskem zalivu. Iran je včeraj streljal na tri ladje, dve od teh pa zasegel. Zatrdili so, da plovili pripadata "sionističnemu režimu", da sta pluli brez dovoljenja, izvajali kršitve in "posegali v navigacijske sisteme".

Preberi še Posnetek iranskega zasega: zamaskiranci po lestvi splezali na ladjo

"Danes bi lahko rekli ZDA, naj se j***o, ko so napadli tri ladje in preprečili lastnikom ladij prečkanje ožine," je dejal nekdanji uradnik Pentagona in član Atlantskega sveta Alex Plitsas. V sodobnem pomorskem bojevanju, je dejal – zlasti v ozkih prehodih – ni treba nadzorovati morja, le narediti ga je treba preveč nevarnega za uporabo.

"Spoznali so, da jim ni treba dejansko minirati ožine," je dejal Plitsas. "Nekaj dronov in nekaj majhnih čolnov je uspelo zadušiti največjo strateško plovno pot na svetu, ne da bi jo dejansko trajno zaprli. Povzročili so kaos na trgih."

Zahodne publikacije so iranske hitre čolne, ki napadajo v rojih, imenovale "flota komarjev".

Kakšna je taktika?

Majhni čolni so nameščeni v obalnih zavetiščih – nekatera so skrita v skalnih formacijah in jih je nemogoče (ali pa vsaj zelo težko) videti iz zraka. S hitrimi čolni, kot je to razvidno iz satelitskih posnetkov, napadajo v velikih skupinah po več deset majhnih plovil, ki se cilju približujejo v "roju" iz različnih smeri. Njihova moč je v številu in nenadnem napadu.

IRGC je objavila več posnetkov in fotografij vojaških vaj v preteklih letih in mesecih. V eni od teh so simulirali napad na ameriško letalonosilko.

FOTO: AP

Oboroženi z mitraljezi, protiladijskimi raketami in droni

S katerimi hitrimi čolni za nadzor ožine in teritorialnih voda torej operira IRGC?

Eden od teh je hitri čoln Ašura, ki je narejen na podlagi ameriških čolnov Boston Whaler, katerih proizvodnja je bila lokalizirana v Iranu. Težak je dobro tono, pluje s hitrostjo do 70 vozlov (približno 130 kilometrov na uro). Njegova oborožitev pa je: 12,7-milimetrski mitraljez, 12 brezpilotnih letal ali namesto tega lahke protiladijske rakete.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zolfaghar je narejen na podlagi projekta IPS 16 severnokorejskih torpednih čolnov. Njegov izpodriv je približno 13,7 tone, doseže hitrosti do 52 vozlov (približno 96 kilometrov na uro). Oborožitev: 12,7-milimetrski mitraljez ter dve protiladijski raketi Nasr 1 v izstrelitvenih kontejnerjih.

FOTO: AP

Čoln Seraj je plod domačega razvoja. Tehta približno 20 ton in doseže hitrost približno 70 vozlov. Oborožitev: mitraljezi velikega kalibra, lahke protiladijske rakete, 107- ali 122-milimetrski večcevni raketni sistem (MLRS).

FOTO: AP

Poleg čolnov iranska "komarska flota" vključuje več deset mini podmornic razredov Ghadir in Nahang, o uničenju katerih ZDA niso poročale. IRGC jih lahko uporabi za polaganje pomorskih min.

Mornarica islamske revolucionarne garde ima po nekaterih podatkih na voljo od 3000 do 5000 hitrih čolnov. Za razliko od tradicionalnih vojnih ladij je te čolne težko izslediti na radarju, enostavno jih je skriti ob iranski obali in so dovolj poceni, da je mogoče hitro nadomestiti izgube ob majhnih strateških posledicah.

Umor sina ukrajinskega mafijca: ugrabitelji sledili njegovi punci

Posnetek iranskega zasega: zamaskiranci po lestvi splezali na ladjo

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI66

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
progresivnidaveknastanovanja
23. 04. 2026 11.37
Prav clovesko degradirano je kako bo cela Zamasek Evropa uvajala varcevanje pri energentih, noremu trumpu pa nihce od evropskih zamasek voditeljev ne upa zabrusiti da naj spoka v norisnico, da dela kazin po celem svetu.
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
23. 04. 2026 11.36
Lahko bi že potopili kako ameriško letalonosilko ali kaj takega!
Odgovori
+1
1 0
Mr Nobady
23. 04. 2026 11.28
No iranski čolni so hitri do 150km na uro, helikopterji pa okrog 300km na uro.. Res pa je da jih potem lahko Iranci klatijo z bazukami..
Odgovori
+2
2 0
Rafael Kramar
23. 04. 2026 11.25
Pravilno! Če bi z napadi nadaljevali do kamene dobe, do tega ne bi prišlo. Tako pa v dobri veri sprejmeš premirje, dobiš pa potem tole v zahvalo.
Odgovori
-7
0 7
Podlesničar
23. 04. 2026 11.28
Premirje sprejmeš ker si ugootovil, da nimaš kart... 🤣🤣🤣
Odgovori
+4
4 0
JanezNovakJohn
23. 04. 2026 11.37
Premirje je zato da ameri nafilajo praznino v ladjah in da malo hrane pripeljejo odpisanim.
Odgovori
0 0
Wolfman
23. 04. 2026 11.22
Srajni čas bi bil, da Iranci zraketirajo in zredirajo res vse vodne vire po Izraelu. Točno to počne Izrael v Gazi in južnem Libanonu!
Odgovori
+4
4 0
patogen
23. 04. 2026 11.24
Ljubitelji delavca Adija res ne morete brez Izraela...
Odgovori
-6
0 6
LevoDesniPles
23. 04. 2026 11.27
lol kopija adijev imaš le v israelu ko so po đuih mahali z wurster klobaso..
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
23. 04. 2026 11.27
A ti je res vseeno za tvojega otroka in njegovo prihodnost!
Odgovori
+2
2 0
Luigi Taveri II.
23. 04. 2026 11.22
Iran ne beži ampak se taktično umika
Odgovori
+3
3 0
Vladimir.Krutov
23. 04. 2026 11.26
to težko razumejo...
Odgovori
0 0
palinko74
23. 04. 2026 11.21
dva slovenski policiji ker nimajo nic
Odgovori
0 0
alicante1234
23. 04. 2026 11.20
Prezrta zgodba pa je, da prav danes v Londonu potekajo dogovori "koalicije" 30 držav, ki nameravajo poslati svojo mornarico in vojsko za odprtje Hormuške ožine. Med njimi veliko EU držav, Črnogorci in Makedonci. Američanom bo končno uspelo internacionalizirati vojno in prevaliti breme poraza na EU, NATO in druge države.
Odgovori
+2
3 1
Rafael Kramar
23. 04. 2026 11.22
Končno!
Odgovori
-2
1 3
patogen
23. 04. 2026 11.26
Krščanski svet se povezuje.
Odgovori
-3
0 3
patogen
23. 04. 2026 11.20
Čakam, da se slednjič pojavijo napisi in zahteve fripalestajnerjev po cestah, Hočemo atomsko bombo za Iran. Ajatola jim še ni dal navodila...
Odgovori
-2
2 4
SpamEx
23. 04. 2026 11.18
Nekaj smo se naučili v zadnjih 4 letih. Kako se zoperstaviti najmočnejšim vojaškim velesilam.
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
23. 04. 2026 11.20
Menim da to zelo spreminja način vojskovanja v prihodnje
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
23. 04. 2026 11.22
Mornarica z ogromnimi ladijami ni toliko smiselna bolje kupiti tisoč malih oboroženih čolnov kot eno veliko oboroženo ladjo, prav tako nakup dronov pride bolj v poštev kot nakup tankov
Odgovori
+4
4 0
patogen
23. 04. 2026 11.22
Z živimi ščiti...Pa plačevanjem zahodnih levičarjev..
Odgovori
-3
0 3
Aijn Prenn
23. 04. 2026 11.16
Tako je to, če po nepotrebnem preveč drezaš v sršenje gnezdo.
Odgovori
+2
3 1
patogen
23. 04. 2026 11.15
Če so nekoč premagali četrte naj jače na svetu leta 1999, ne da bi stopili na njihova tla, bodo tudi Irance. Danes bivši četvrti besno tolčejo tastature....
Odgovori
-4
1 5
Samo.Jst
23. 04. 2026 11.15
Nisem podpornik Iranskega režima, res ne... vseeno pa z veseljem gledam, kako se je končno nekdo postavil po probu ZDA in Trumpu. Kar se tiče Izraela - menim, da je razumljivo kaj počnejo v Gazi, se pa ne strinjam z vsem ostalim.
Odgovori
+1
3 2
Wolfman
23. 04. 2026 11.14
Resnica je, da so Iranci premeteno pregnali in spodili z droni vse ameriške vojaške ladje iz Perzijskega zaliva, te se pa sedaj morajo grupirati skupaj, namreč komanda je padla da so morajo vrniti nazaj?
Odgovori
+1
1 0
sabro4
23. 04. 2026 11.13
največja napaka ki jo lahko naredi neka vojaška sila je ; podcenjevanje in posmehovanje nasprotnika, ker potem Karma naravnost prihiti
Odgovori
+2
2 0
patogen
23. 04. 2026 11.12
Nekaj helikopterjev pa gatlingi, pa bo...
Odgovori
-2
1 3
tincoop
23. 04. 2026 11.12
Kot g Waterworld , kekci ameriški, so sami napisali scenarij.
Odgovori
+3
3 0
galeon
23. 04. 2026 11.11
Kavbojci te veličine Irana ne bodo nikol dojel. Za njih je vredno samo veliko, pa čeprav nekoristno. Dokaz njihova kanta za smeti od letalonosilke. Niti blizu si ne upa priti.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled
Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Katere bolezni najpogosteje odkrijemo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj ne morete shujšati
Zakaj ne morete shujšati
cekin
Portal
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
dominvrt
Portal
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669