'Udari in beži': Kako 'flota komarjev' nadzoruje Hormuško ožino

"Iranska mornarica leži na dnu morja, popolnoma uničena – 158 ladij," je Trump pred časom objavil na družbenem omrežju."Nismo napadli njihovih majhnih, kot jim pravijo 'hitrih napadalnih ladij', ker jih nismo imeli za veliko grožnjo." Vendar pa nekaj dni pozneje te majhne ladje povzročajo veliko težavo. Iran je leta gradil dve mornarici: tradicionalno floto fregat in podmornic – mnoge so zdaj poškodovane ali uničene – in silo v senci, ki jo vodi Korpus islamske revolucionarne garde, zasnovano posebej za območje Perzijskega zaliva, poroča The New York Post. Čeprav je torej velik del redne iranske mornarice uničen, lahko Korpus islamske revolucionarne garde še vedno uporabi majhne, hitre čolne za motenje ladijskega prometa, poroča The New York Times. Po poročanju časnika ima Iran še vedno na tisoče hitrih čolnov, ki so sposobni visokih hitrosti in so oboroženi z mitraljezi, protiladijskimi raketami, torpedi in brezpilotnimi letalniki. Uporabljajo taktiko "udari in beži" – napadejo trgovske ladje in nato takoj odidejo, pri čemer ostanejo nevidni za ameriške satelite in radarje.

To se je izkazalo tudi v nedavnih napadih in zasegih v Perzijskem zalivu. Iran je včeraj streljal na tri ladje, dve od teh pa zasegel. Zatrdili so, da plovili pripadata "sionističnemu režimu", da sta pluli brez dovoljenja, izvajali kršitve in "posegali v navigacijske sisteme".

"Danes bi lahko rekli ZDA, naj se j***o, ko so napadli tri ladje in preprečili lastnikom ladij prečkanje ožine," je dejal nekdanji uradnik Pentagona in član Atlantskega sveta Alex Plitsas. V sodobnem pomorskem bojevanju, je dejal – zlasti v ozkih prehodih – ni treba nadzorovati morja, le narediti ga je treba preveč nevarnega za uporabo. "Spoznali so, da jim ni treba dejansko minirati ožine," je dejal Plitsas. "Nekaj dronov in nekaj majhnih čolnov je uspelo zadušiti največjo strateško plovno pot na svetu, ne da bi jo dejansko trajno zaprli. Povzročili so kaos na trgih." Zahodne publikacije so iranske hitre čolne, ki napadajo v rojih, imenovale "flota komarjev".

Kakšna je taktika?

Majhni čolni so nameščeni v obalnih zavetiščih – nekatera so skrita v skalnih formacijah in jih je nemogoče (ali pa vsaj zelo težko) videti iz zraka. S hitrimi čolni, kot je to razvidno iz satelitskih posnetkov, napadajo v velikih skupinah po več deset majhnih plovil, ki se cilju približujejo v "roju" iz različnih smeri. Njihova moč je v številu in nenadnem napadu. IRGC je objavila več posnetkov in fotografij vojaških vaj v preteklih letih in mesecih. V eni od teh so simulirali napad na ameriško letalonosilko.

Simulacija napada na ameriško letalonosilko FOTO: AP

Oboroženi z mitraljezi, protiladijskimi raketami in droni

S katerimi hitrimi čolni za nadzor ožine in teritorialnih voda torej operira IRGC? Eden od teh je hitri čoln Ašura, ki je narejen na podlagi ameriških čolnov Boston Whaler, katerih proizvodnja je bila lokalizirana v Iranu. Težak je dobro tono, pluje s hitrostjo do 70 vozlov (približno 130 kilometrov na uro). Njegova oborožitev pa je: 12,7-milimetrski mitraljez, 12 brezpilotnih letal ali namesto tega lahke protiladijske rakete.

Zolfaghar je narejen na podlagi projekta IPS 16 severnokorejskih torpednih čolnov. Njegov izpodriv je približno 13,7 tone, doseže hitrosti do 52 vozlov (približno 96 kilometrov na uro). Oborožitev: 12,7-milimetrski mitraljez ter dve protiladijski raketi Nasr 1 v izstrelitvenih kontejnerjih.

Jurišni čoln Zolfaghar FOTO: AP

Čoln Seraj je plod domačega razvoja. Tehta približno 20 ton in doseže hitrost približno 70 vozlov. Oborožitev: mitraljezi velikega kalibra, lahke protiladijske rakete, 107- ali 122-milimetrski večcevni raketni sistem (MLRS).

Napadalni čoln Seraj FOTO: AP