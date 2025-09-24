Svetli način
Tujina

Flotilja s pomočjo za Gazo po navedbah aktivistov znova tarča napada

Atene, 24. 09. 2025 13.28 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
Flotilja s humanitarno pomočjo za Gazo je bila ponoči v morju blizu grškega otoka Kreta znova tarča napada z droni, odjeknilo je tudi več eksplozij, so sporočili propalestinski aktivisti. Humanitarna odprava je bila po navedbah aktivistov tarča napada z dronom že 9. septembra pred obalo Tunizije.

Odprava želi z ladjami dostaviti humanitarno pomoč na območje Gaze in prekiniti izraelsko blokado dobave pomoči. Izrael je sicer junija in julija preprečil dva tovrstna poskusa dostave pomoči.

Pobuda Globalna flotilja Sumud (GSF) je sporočila, da se je novi napad na odpravo zgodil v noči s torka na sredo, ko je flotilja plula jugozahodno od Krete. "Več dronov, neznani predmeti, motene komunikacije in eksplozije, ki so jih slišali z več ladij," so zapisali. Dodali so, da se ne bodo pustili ustrahovati.

O žrtvah za zdaj ne poročajo, sta bili pa po navedbah očividcev, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA poškodovani najmanj dve ladji. Grška tiskovna agencija ANA, ki se sklicuje na grško obalno stražo, sicer poroča, da predstavniki Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), ki so si prizorišče ogledali s patruljnimi čolni, niso ugotovili škode. Preiskava še poteka.

Italijanska predstavnica flotilje Maria Elena Delia je sporočila, da so o incidentu že obvestili italijansko zunanje ministrstvo.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je v prvem odzivu pozval Izrael, naj zagotovi varnost vseh v odpravi. Vojaške operacije morajo potekati v skladu z mednarodnim pravom in z največjo možno previdnostjo, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa poudaril ob robu generalne skupščine ZN v New Yorku.

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je medtem sporočil, da je Rim v pomoč flotilji napotil fregato. "Da bi zagotovili pomoč italijanskim državljanom v flotilji (...) sem se pogovoril s predsednico vlade in odobril takojšnjo intervencijo večnamenske fregate italijanske mornarice Fasan. (...) Ladja je že na poti na območje za morebitne reševalne operacije," je na omrežju X zapisal Crosetto.

Flotilja s človekoljubno pomočjo za Gazo FOTO: AP

Na videoposnetku z ladje Spectra, ki je del odprave, je videti eksplozijo.

Po besedah nemške aktivistke za človekove pravice Yasemin Acar, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, je bilo napadenih pet ladij, aktivisti pa so našteli "15 do 16 dronov". "Nimamo orožja. Nikogar ne ogrožamo," je poudarila Acar v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju Instagram. Poudarila je še, da flotilja prevaža izključno humanitarno pomoč.

Flotilja 51 ladij z več tonami pomoči za Gazo in več sto propalestinskimi aktivisti, med katerimi so tudi švedska aktivistka Greta Thunberg in več poslancev Evropskega parlamenta, je na pot proti Gazi odplula v začetku meseca.

Humanitarna odprava je bila po navedbah aktivistov tarča napada z dronom že 9. septembra pred obalo Tunizije. Tunizijsko notranje ministrstvo je navedbe o napadih zavrnilo kot netočne.

Izrael je v ponedeljek ponovil, da humanitarni odpravi ne bo dovolil pristati pred obalo Gaze, in predlagal, naj flotilja pristane v izraelskem Aškelonu severno od palestinske enklave.

