Flotilja s pomočjo za Gazo po navedbah aktivistov znova tarča napada

Odprava želi z ladjami dostaviti humanitarno pomoč na območje Gaze in prekiniti izraelsko blokado dobave pomoči. Izrael je sicer junija in julija preprečil dva tovrstna poskusa dostave pomoči.

Pobuda Globalna flotilja Sumud (GSF) je sporočila, da se je novi napad na odpravo zgodil v noči s torka na sredo, ko je flotilja plula jugozahodno od Krete. "Več dronov, neznani predmeti, motene komunikacije in eksplozije, ki so jih slišali z več ladij," so zapisali. Dodali so, da se ne bodo pustili ustrahovati.

O žrtvah za zdaj ne poročajo, sta bili pa po navedbah očividcev, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA poškodovani najmanj dve ladji. Grška tiskovna agencija ANA, ki se sklicuje na grško obalno stražo, sicer poroča, da predstavniki Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), ki so si prizorišče ogledali s patruljnimi čolni, niso ugotovili škode. Preiskava še poteka.

Italijanska predstavnica flotilje Maria Elena Delia je sporočila, da so o incidentu že obvestili italijansko zunanje ministrstvo.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je v prvem odzivu pozval Izrael, naj zagotovi varnost vseh v odpravi. Vojaške operacije morajo potekati v skladu z mednarodnim pravom in z največjo možno previdnostjo, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa poudaril ob robu generalne skupščine ZN v New Yorku.

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je medtem sporočil, da je Rim v pomoč flotilji napotil fregato. "Da bi zagotovili pomoč italijanskim državljanom v flotilji (...) sem se pogovoril s predsednico vlade in odobril takojšnjo intervencijo večnamenske fregate italijanske mornarice Fasan. (...) Ladja je že na poti na območje za morebitne reševalne operacije," je na omrežju X zapisal Crosetto.