Porotnikom pokazali posnetek Floydove aretacije s tragičnim koncem

Tožilstvo je med nadaljevanjem zveznega sodnega procesa proti trem nekdanjim policistom iz Minneapolisa, ki obtoženi kršenja državljanskih pravic 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda, porotnikom pokazalo videoposnetek ponesrečene aretacije, po kateri so v ZDA izbruhnili siloviti protesti. Obtoženo trojico kasneje čaka tudi sodni proces na državni ravni. Policist Derek Chauvin, ki je 25. maja 2020 več kot devet minut klečal na vratu vklenjenega Floyda, je bil lani že obsojen na 22 let in pol zaporne kazni zaradi umora.

icon-expand Posnetek, ki prikazuje aretacijo Floyda s tragičnim koncem. FOTO: AP

Ko je Chauvin klečal na vratu Floyda, ga je kolega Thomas Lane držal za noge, J. Kueng pa mu je klečal na hrbtu. Tou Thao je medtem držal nazaj opazovalce, ki so postopek snemali in opozarjali na dejstvo, da Floyd ne more dihati. Trije nekdanji Chauvinovi kolegi se razen Thaoa na državni ravni soočajo z obtožnico sodelovanja pri umoru in uboju, na zvezni ravni pa kršenja državljanskih pravic, ker niso ustavili Chauvina in Floydu niso zagotovili zdravstvene pomoči. Thao ni obtožen sodelovanja pri umoru, saj je med postopkom kolega večkrat vprašal, ali morda z obrazom na tleh ležečega Floyda ne bi obrnili na hrbet. Zvezni tožilci morajo dokazati, da so nekdanji policisti zavestno in namerno kršili Floydove državljanske pravice, kar je vodilo v njegovo smrt.

icon-expand Tožilka očita, da so obtoženi mirno opazovali Floydovo ubijanje. FOTO: AP

Kaj je pokazal posnetek? Zvezna tožilka Samantha Trepel je v uvodnem nagovoru porotnikom v ponedeljek povedala, da bodo na podlagi posnetka videli, kako je Chauvin počasi ubijal Floyda, njegovi kolegi pa so to mirno opazovali, zaradi česar morajo odgovarjati. V sodni dvorani so nato pokazali posnetek kamere, ki jo je v času incidenta nosil policist Lane. Prikazuje, kako je skupaj s kolegom Kuengom prišel pred Cup Foods na križišču 36. ulice in Chicaga ter se približal vozilu, v katerem je bil Floyd. "Ne ustrelita me," jima je dejal ta. Vklenila sta ga in ga poskušala spraviti čez cesto do policijskega vozila. Nato prispe še Chauvin, obrnejo ga na trebuh, Floyd pa pravi, da ne more dihati. Enaka opozorila policistom vpijejo tudi mimoidoči. Posnetek se konča s podobo Lanea v reševalnem vozilu, ko pomaga reševalcem, ki skušajo oživljati Floyda, videno povzemajo pri CBS Minnesota, ki spremljajo sojenje.

icon-expand George Floyd se je upiral, poudarjajo odvetniki obtoženih. FOTO: AP

Skušal plačati s ponarejenim bankovcem, nato se je upiral Odvetniki obtoženih pa so poudarjali, da video ne pokaže celotne slike. Pri čemer so spomnili, da se je Floyd pred aretacijo zaradi kupovanja cigaret s ponarejenim bankovcem za 20 dolarjev upiral. Poudarjajo tudi, da je postopek vodil Chauvin, ki je bil najstarejši in najbolj izkušen policist na kraju tragedije ter da policiste v Minneapolisu niso nikoli urili, kako naj ukrepajo, če kolega prekorači pooblastila. Kuengov odvetnik Tom Plunkett je poudarjal, da je bil Kueng popoln novinec. Laneov odvetnik Earl Gray je poudaril, da je Lane večkrat opozoril Chauvina, da je čas, da Floyda obrnejo na bok. V reševalnem vozilu pa je pomagal pri poskusih oživljanja Floyda. Lane bo prišel na klop za priče, ni pa še znano, ali bosta to storila tudi Thao in Kueng.

icon-expand Strogo varovani vhod na sodišče. FOTO: AP