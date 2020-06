Floydova nečakinja: Amerika, čas je za spremembo. Ni miru brez pravičnosti

V Houstonu so se na spominski slovesnosti in pogrebu poslovili od 46-letnega Georgea Floyda , čigar smrt je sprožila množične proteste proti policijskemu nasilju. S tem so se zaključile šestdnevne pogrebne slovesnosti. Sam pogreb je potekal v družinskem krogu, udeležilo pa se ga je okoli 500 ljudi, tudi nekateri politiki in zvezdniki.

Pogreba so se udeležili ožji družinski člani, med drugim tudi hčerka pokojnega Gianna (v sredini) in njegova partnerica Roxie.

Spregovoril je tudi Trumpov nasprotnik na novembrskih volitvah Joe Biden , in sicer prek video sporočila. "Ko bo pravici zadoščeno, bomo v Ameriki resnično na poti k rasni pravičnosti," je dejal Biden, ki se je pred tem srečal s Floydovo družino. Demokratski kandidat je ostro kritiziral Trumpa in ga pred dnevi obtožil, da so bile predsednikove besede o Floydovi smrti "gnusne". A tudi na Bidna so pred kratkim letele kritike, ko je dejal, da Afroameričani niso črni, če sploh razmišljajo o glasovanju za Trumpa, s tem pa dal vedeti, da glasove temnopoltih Američanov jemlje za samoumevne.

Pokojni Floyd bo pokopan na pokopališču v predmestju Pearland, poleg svoje matere. Floyd je umrl v Minneapolisu, tam je živel le nekaj let, odraščal pa je v Houstonu, kjer so se od njega še zadnjič poslovili.

Po ZDA se sprejemajo ukrepi proti policijskemu nasilju

Dva tedna protestov proti policijskemu nasilju po smrti sta v ZDA že prerasla v konkretne ukrepe za spremembe policijskih postopkov v smeri zmanjšanja nasilja. Policijski sindikati se sicer upirajo, a jih trenutno nihče ne upošteva.

Kongres zvezne države New York je v torek potrdil predlog zakona, po katerem bodo kartoteke nasilnih policistov javno objavljene. Doslej je bilo nemogoče priti do podatkov o tem, koga je ubil ali pretepel določeni policist v preteklosti. Pripravljajo se tudi druge spremembe, kot so obvezne kamere na telesih policistov, zagotavljanje zdravniške oskrbe in duševne pomoči aretiranim, prepoved davljenja in podobnih prijemov, po drugi strani pa tudi olajšanje tožb proti tistim, ki lažno prijavljajo zločine iz rasizma.

V New Yorku so v torek aretirali policista Vincenta D'Andraia, ki je 29. maja brez provokacije surovo porinil protestnico, ki je padla in z glavo udarila na pločnik. Obtožen je napada. Sodnik ga je sicer nemudoma izpustil brez varščine, vendar mu je ukazal prepoved približevanja napadeni. Newyorški župan Bill de Blasio je napovedal še več pregonov nasilnih policistov in tokrat ga prvič ni ganilo ogorčenje šefa policijskega sindikataPata Lyncha.

V San Franciscu je okrožni tožilec Chesa Boudin zagotovil, da bodo žrtve policijskega nasilja poslej dobile javno pomoč za stroške pogreba ali zdravljenja. Za grehe policistov bodo torej še naprej plačevali davkoplačevalci, kar pa predsednika sindikata Tonya Montoye ni ustavilo pri kritikah. "Gre za politično potezo. Namesto da bi si prizadeval za pomoč žrtvam posilstev, napada ali ropa, se je odločil za pomoč kriminalcem,"je dejal Montoya. Od sodelovanja s policijo se odmika celo korporacija IBM, ki je napovedala, da ne bo več ustvarjala tehnologije za prepoznavanje obrazov. Glavni izvršni direktor IBM Arvind Krishnja je dejal, da je treba začeti dialog, kako lahko policija uporablja to tehnologijo, ki se lahko zlorabi za masovni nadzor in rasno profiliranje. IBM ima slabo vest skupaj z Amazonom in Microsoftom, saj so testiranja tehnologije pokazala, da je lahko tudi računalnik rasno pristranski.