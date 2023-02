Ford bo v Evropi ukinil 3800 delovnih mest

Ford bo ukinil več tisoč delovnih mest v Evropi, saj se nagibajo k bolj električni prihodnosti. Ameriški proizvajalec je navedel, da bodo ukinili približno 2300 delovnih mest v Nemčiji in 1300 v Združenem kraljestvu.

Avtomobilski velikan Ford stopa na pot električnih avtomobilov. Tesla je trenutno eno izmed najuspešnejših podjetij električnih vozil na svetu, vendar mu sledijo še Mercedes Benz, Tata, MG, GM, Audi, Hyundai, Nissan, BMW in Renault. Brez dvoma so električna vozila prihodnost vožnje in mobilnosti predvsem zaradi znatnega prihranka pri stroških obratovanja in vzdrževanja, okolju prijaznega zmanjševanja emisij CO2 ter priročnega polnjenja.

icon-expand Fordova električna polnilna postaja. FOTO: Shutterstock

Objavljene spremembe v Fordovih poslovalnicah bodo pomenile ukinitev vsakega devetega delovnega mesta v oddelkih za razvoj izdelkov in v administraciji. V Fordu pravijo, da bodo število zaposlenih zmanjšali prek prostovoljnih odhodov. "To so težke odločitve, ki jih ne sprejemamo zlahka," so dejali. Do zmanjšanja števila delovnih mest prihaja v času, ko se je svetovna avtomobilska industrija močno spremenila, in sicer z motorjev z notranjim izgorevanjem, ki poganjajo plin, na električna vozila. Vlade si prizadevajo za zmanjšanje emisij, ki prispevajo k podnebnim spremembam, tekma za razvoj električnih vozil pa je povzročila močno konkurenco med proizvajalci avtomobilov.

icon-expand Hibridna električna kolekcija Ford C-Max. FOTO: Shutterstock