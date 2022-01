Forenzik: Odgovor za Matejevo izginotje ni v reki, pač pa v klubu

O primeru skrivnostnega izgonotja 27-letnega Mateja Periša je spregovoril forenzik Časlav Ristić, ki meni, da bi preiskovalci vzrok za Matejevo izginotje morali iskati v nočnem klubu, iz katerega je nenadoma odšel in ne v reki, ki jo prečesavajo potapljači.

"Mi se zdaj ukvarjamo s posledico, namesto z vzrokom. Zakaj je tekel? To vedo njegovi prijatelji. Oni morajo povedati, ali so tiste noči pili alkohol in konzumirali drogo ter zakaj je Matej odšel. In zakaj so, ko so videli, da ga ni, čakali do popoldneva, da so to prijavili policiji? To je velik časovni okvir za forenzike, v tolikšnem času se določene sledi izgubijo," je opozoril v pogovoru na TV Prva. Dodal je, da kolikor je njemu znano, forenziki niso našli nobenih sledi.

Še vedno namreč ni jasno, zakaj je Matej nenadoma sredi noči in brez svoje jakne odšel iz kuba Gotik, kjer se je zabaval s prijatelji, nato pa – kot so posnele nadzorne kamere – več kot eno uro tekel po beograjskih ulicah. Prijatelji so ga za pogrešanega prijavili šele 17 ur pozneje.

Krožijo neuradne informacije, da je bil pod vplivom drog in alkohola, a njegovi bližnji to zanikajo, češ da je bil vzoren fant, športnik, ki prepovedanih substanc ni nikoli zaužil. Prav tako je bilo moč prebrati informacije o prepiru, ki naj bi ga družba v klubu imela s skupino iz Zadra okoli plačila nekega računa.

Dejstvo je, da se v hrvaških in srbskih medijih pojavljajo različne špekulacije in teorije, uradnih informacij pa je bore malo. Srbska policija jih deli samo z Matejevim očetom Nenadom, ki je večkrat izrazil mnenje, da zaupa samo njej, saj svoje delo opravlja profesionalno. "Na žalost nimam nobenih novih informacij. Kolikor vem, notranje ministrstvo Srbije nadaljuje z iskanjem, za kar se jim zahvaljujem. Ostajam v Beogradu in nestrpno čakam na novice," je danes povedal za Dnevnik.hr.