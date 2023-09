Forenzik: Trupelci iz Peruja sta nečloveška vrsta

Pred mehiške kongresnike je prejšnji teden z dvema steklenima zabojema stopil novinar in samooklicani ufolog Jaime Maussan . Ter trdil, da se za steklom skrivata dva primerka mumificiranih nezemljanov, ki naj bi bila stara okoli tisoč let. A ker besedam brez dokazov ne gre verjeti, so stvar predali forenzikom, ki so trupelci slikali z rentgenom in skenirali s CT napravo.

Samooklicani ufolog in novinar Moussan je sicer ob predstavitvi dejal, da so vzorce že preučili znanstveniki na avtonomni nacionalni univerzi v Mehiki (UNAM). Znanstvenikom naj bi po njegovih besedah z uporabo radiokarbonskega datiranja uspelo pridobiti vzorce DNK. Po opravljenih primerjavah z drugimi vzorci DNK pa da so ugotovili, da je več kot 30 odstotkov pridobljenega vzorca DNK "neznanega".

Med zaslišanjem so si lahko politiki ogledali tudi rentgenske posnetke domnevnih primerkov nezemljanov, strokovnjaki pa so pod prisego pričali, da ima eno od trupel v notranjosti jajca, obe pa naj bi imeli tudi vsadke iz zelo redkih kovin, kot je osmij. Predstavniki kongresa pa so po nenavadnem zasedanju dejali, da jim je predstavitev dala veliko za razmisliti ter da so zaskrbljeni. Prav tako si želijo, da bi se o tem še naprej pogovarjali.