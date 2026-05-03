Fosili razkrivajo: morja naj bi obvladovale ogromne hobotnice

Raziskovalci so preučevali fosilizirane čeljusti starodavnih hobotnic, starih približno 100 milijonov let, da bi ocenili njihovo velikost in vlogo v takratnih morskih ekosistemih. Ker se mehka telesa hobotnic redko ohranijo, so prav trde, iz hitina grajene čeljusti ključni dokaz za razumevanje njihove preteklosti, poroča portal Euronews.

V študiji so analizirali 15 čeljusti z Japonske in kanadskega otoka Vancouver, dodatnih 12 pa so odkrili z novo metodo, imenovano digitalno rudarjenje fosilov. Ta tehnika omogoča natančno skeniranje kamnin in odkrivanje fosilov, skritih v njihovi notranjosti.

S primerjavo s čeljustmi sodobnih hobotnic so znanstveniki ugotovili, da so starodavne vrste dosegle dolžino med sedem in 19 metri. Največji primerki so bili tako veliki, da so po velikosti tekmovali z vodnimi morskimi plazilci iz časa krede, kot so mozazavri in pleziozavri. Na čeljustih so opazili izrazite znake obrabe, praske, odkruške in zaobljene robove, kar kaže, da so živali pogosto drobile trd plen, kot so školjke in kosti.