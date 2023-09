Fotografije razkrivajo luksuzno življenje v zaporu, ki ga je vodila zloglasna tolpa

Venezuelske oblasti so – potem ko so je več kot 11.000 pripadnikov varnostnih sil s tanki in oklepnimi vozili prevzelo nadzor nad zaporom Tocoron – javnosti pokazale plen, ki so ga tam zasegle. Zaokrožile so fotografije veder nabojev, kupov pasov streliva za mitraljeze, eksploziva in opreme, ki se uporablja za rudarjenje bitcoinov. Zapornikom so zasegli ostrostrelne puške, ročne raketomete, granate, pa tudi drogo.

Agencija AFP je poročala, da je med evakuacijo zapora in premeščanjem zapornikov videla paznike, ki so iz zapora prinašali drage motorje, televizorje, klimatske naprave in mikrovalovne pečice, medtem ko so jezne ženske zunaj kričale: "To je naše!". V zaporu so namreč poleg obsojencev bivali tudi njihovi družinski člani, žene in otroci, ter drugi sicer svobodni sorodniki. Šlo naj bi za kar 300 družin.