Fotografija finske premierke sprožila val žaljivih komentarjev in gibanje v podporo

Finska premierka Sanna Marin, ki je ob prevzemu funkcije s 34 leti postala najmlajša predsednica vlade na svetu, je dala intervju za žensko revijo Trendi. Objavili so tudi fotografijo, v katerem pozira v ženskem suknjiču z globokim izrezom, pod njim pa ne nosi ničesar. To je povzročilo veliko odzivov, češ, da ni primerno za njen položaj, podprlo pa jo je ogromno žensk s podobnimi fotografijami in pripisanim ključnikom #ImWithSanna.

Pred dvema tednoma je finska ženska revija Trendi objavila intervju s finsko premierko Sanno Marin, ki je stara le 34 let in je tako najmlajša predsednica vlade na svetu. Na eni izmed fotografij Marin pozira v temnomodrem ženskem suknjiču z globokim izrezom, nosi ogrlico znamke Kalevala, pod suknjičem pa vsaj po fotografiji sodeč nima ničesar. V intervjuju finska premierka med drugim spregovori o tem, kako je loviti ravnotežje med družinskim življenjem in vodenjem države, še posebej v času pandemije novega koronavirusa. Marin sicer podpira kar 85 odstotkov finskih državljanov. Spregovorila je tudi o tem, kako so ženske odločitve vedno predmet debat, kritik in analiz, zato se sama izogiba kakršnimkoli drastičnim spremembah svojega videza.

A tudi objavljena fotografija je požela ogromno pozornosti na Finskem. Mnogi so se odzvali s seksističnimi komentarji, češ, da ni primerna za položaj, ki ga zaseda, nekateri pa so kos oblačila označili za kratko malo neprimernega. Več ljudi pa je premierki skočilo v bran – na Instagramu so ženske začele objavljati fotografije, na katerih prav tako nosijo suknjič z izrezom, zraven pa so pripisale ključnik #ImWithSanna.

Mnogi so izpostavili tudi dvojne standarde, s katerimi se spopadajo ženske v politiki. Kot primer so navedli ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je brez majice poziral na konju, odzivi na to pa so bili predvsem v smislu, da gre za "prikaz močnega voditelja". Za fotografijo je finski premierki čestitala tudi nekdanja predsednica Tarja Halonen, rekoč, da je zdaj članica kluba političark, o katerih videzu neprestano razpravljajo, "za razliko od moških, ki so lahko brez problema brez majice".