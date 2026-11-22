Predsednik ZDA Donald Trump je po tristranskem srečanju na Kitajskem na spletu delil več kot 30 fotografij z vrha. Med njimi pa je bila tudi fotografija, ki je zdaj razburila tudi marsikoga v ZDA, ne le ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Slednji je namreč v soboto ostro nastopil proti svojemu ameriškemu kolegu, ki se je odločil ruskega predsednika Vladimirja Putina poimenovati z besedami "prijatelj". Dejal je, da ameriškemu predsedniku prepušča odločitev o tem, kako bo sam imenoval Putina, a ob tem poudaril: "Za nas je sovražnik. Za nas je morilec."

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A Trump zelo očitno od svoje ocene Rusa ne odstopa. Med nizom podob, ki jih je delil, je namreč tudi fotografija objema med Trumpom in Putinom, ob kateri se bohoti napis: "Moj prijatelj." Demokrati so Trumpov zapis in pretekle izjave ostro obsodili ter ob tem opozorili na Putinovo avtokratsko vladavino in njegovo vojno proti Ukrajini, ki se počasi približuje petemu letu trajanja. ZDA so sicer v preteklih letih v vojni podpirale Ukrajino.

Po januarski raziskavi inštituta YouGov ima o Putinu pozitivno mnenje le osem odstotkov Američanov, medtem ko jih ima 77 odstotkov negativno mnenje.

"To je človek, ki je ugrabil na desetine tisočev otrok, pobil na desetine tisočev civilistov, napadal civilno infrastrukturo po vsej Ukrajini, nezakonito pridržal Američane – in to počne še naprej, vsak dan," je na družbenem omrežju X zapisal vodja manjšine v senatu Chuck Schumer. Senatorka iz New Hampshira Jeanne Shaheen je Putina označila za "morilskega vojnega zločinca", senator iz Arizone Mark Kelly pa: "Putin ni moj prijatelj, ni vaš prijatelj, ni prijatelj te države in ko ga predsednik ZDA tako imenuje, ga le opogumlja."