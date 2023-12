Fotografija, ki razburja: Olivera Zekić pozira v nacistični uniformi

Pristojne organe so pozvali k hitri reakciji in uveljavitvi zakona o prepovedi neonacističnih ali fašističnih manifestacij ter simbolov.

"Koga provocira Olivera Zekić s promocijo nacistične uniforme – milijone žrtev holokavsta? Divizija SS je bila elitna formacija oboroženih sil Tretjega rajha, odgovorna za najgrozljivejše zločine, storjene med drugo svetovno vojno. Popolnoma nesramno in gnusno je, da je Olivera Zekić v poskusu opravičevanja tega gnusnega dejanja izjavila, da sta karikaturi Predraga Koraksića Koraksa in Dušana Petričića "veliko hujši" od uniforme, ki jo je izbrala za fotomontažo," je v odzivu zapisala Koalicija za svobodo medijev v Srbiji.

"Kot veste, rada provociram. Lahko bi objavila tudi karikature Koraksa in Petričića (znana srbska karikaturista op. a.), ki sta veliko hujši. To je fotomontaža s Twitterja in sem jo objavila," je v odzivu za Radio Svobodna Evropa (RSE) komentirala Olivera Zekić.

Zgodovinarka Branka Prpa je za RSE dejala, da je poudarjanje simbolov nacistične Nemčije sporno v vseh pogledih. "Vsi, ki nosijo nacistične simbole iz ekshibicionističnih, političnih ali kakršnih koli drugih razlogov, te ideje pravzaprav znova potrjujejo," je komentirala. Poudarila je tudi, da simboli nacizma niso nekaj, s čimer bi "paradirali v evropskih državah".

Profesorica Dubravka Stojanović pa je za N1 Srbija ocenila, da gre za afirmacijo nacizma. "Spominjati na nacistični red in ga na ta način poveličevati, ker ta cela kompozicija poveličuje to uniformo, je nekaj, kar je izjemno nevarno. Tega ne bi smeli početi in je zakonsko kaznivo tudi za običajne državljane in se povzpne na zelo visoko raven, ko to počne predsednik organa, ki je zadolžen za nadzor nad mediji. To je zelo jasno sporočilo medijem. Torej, obnašali se bomo kot SS in v mnogih pogledih se tudi dejansko tako obnašajo," je dodala.

Odzvali so se tudi v judovski skupnosti v Srbiji in poudarili, da se predsednica Rema (regulatorni organ za nadzor nad elektronskimi mediji v Srbiji op. a.) norčuje iz najhujšega obdobja človeške zgodovine in relativizira največja zla človeštva, ki se jih mnogi preživeli še spominjajo.