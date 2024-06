Fotografije jahte, ki jo je potopil pijani Slovenec

Kot smo poročali, se je v četrtek v bližini Rogoznice zgodila pomorska nesreča, ki jo je povzročil pijani Slovenec. V krvi je imel 1,89 promila alkohola, ko se je z jahto zaletel v rt Konj na otoku Smokvica Vela in plovilo potopil. Pristojni so na mestu potopitve postavili zaščitni jez, lastniku pa izdali nalog za izvlek plovila.

Jahta se je po trčenju potopila, potnike, ki so bili v času nesreče na plovilu, pa je rešil čoln carinske uprave. Poleg slovenskega državljana, ki je bil kapitan, so bili na krovu še štirje hrvaški državljani. Po nesreči jih je obravnavala luška policija. Kot so poročali hrvaški mediji, so po nesreči Slovencu odredili test alkoholiziranosti, ki je pri 43-letniku pokazal 1,89 promila alkohola v krvi. Pristojni so na mestu potopitve jahte postavili zaščitni jez, lastniku pa izdali nalog za izvlek plovila.