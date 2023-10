Fotografije podžigajo ugibanja: iz Severne Koreje v Rusijo vse več vlakov

Med Rusijo in Severno Korejo se vozi vse več tovornih vlakov. In vse daljši so, opozarjajo v ameriškem Centru za strateške in mednarodne študije. Satelitske fotografije območja ob severnokorejsko-ruski meji namreč kažejo, da se na sever vozijo tudi vlaki z rekordnim številom vagonov.

Na fotografijah severnokorejske železniške postaje Tumangang iz 5. oktobra, ki so se pojavile tudi na družbenih omrežjih, se vidi izredno dolg tovorni vlak, ki je namenjen proti Rusiji. Sestavlja ga 73 vagonov, na postaji pa stoji več zabojnikov, v katerih bi se lahko nahajale zaloge orožja.

O domnevni izmenjavi 'dobrin' med Rusijo in Severno Korejo se sicer ugiba že dalj časa, sumi pa so se poglobili s septembrskim srečanjem ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega severnokorejskega kolega Kim Jong Una v Vladivostoku.

"Glede na to, da sta Kim in Putin nedavno razpravljala o nekaterih vojaških izmenjavah in sodelovanju, dramatično povečanje železniškega prometa verjetno kaže na dobavo severnokorejskega orožja in streliva," ugibajo v prej omenjenem centru.

Putinu orožje, Kimu hrana in napredna tehnologija?

Po septembrskem srečanju so namreč iz Kremlja sporočili, da sta voditelja razpravljala tudi o možnem vojaškem sodelovanju. Govorilo se je, da bi Severna Koreja Rusiji v zameno za energetsko in prehransko pomoč ter napredno tehnologijo za satelite in podmornice na jedrski pogon dostavila več kosov orožja, ki bi ga nato Rusija uporabila v Ukrajini. Ruski obrabni sistemi so namreč kompatibilni s severnokorejskim orožjem. Analitiki so ob tem ugibali tudi, da bi se Putin utegnil dogovoriti za dobavo izstrelkov novejše izdelave, morda tudi balistične rakete KN-25.