Fotografije pričajo o hudih posledicah tajfuna v Vietnamu, umrlo več deset oseb

Število smrtnih žrtev tajfuna Yagi v Vietnamu je po zadnjih podatkih naraslo na 59, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti. Po zrušenju mostu, poplavah in plazovih več ljudi še pogrešajo. Več kot 200 je ranjenih, v številnih krajih se še vedno soočajo z nevarnostjo plazov in izpadi elektrike.

Tajfun Yagi, ki je v zadnjih dneh pustošil po severnem Vietnamu, je po zadnjih podatkih terjal najmanj 59 smrtnih žrtev, od tega 44 zaradi poplav in plazov, so po navedbah agencije AFP danes sporočile vietnamske oblasti. Še več ljudi je pogrešanih, največ zaradi poplav in plazov. V provinci Phu Tho se je danes zrušil most, pri čemer so v deročo vodo padli najmanj trije tovornjaki, dva avtomobila in več motorjev. Pogrešanih je najmanj 13 oseb, vendar ne vedo natančno, koliko ljudi je bilo v vozilih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Reševalci so doslej uspeli rešiti štiri ljudi.

Pristojne oblasti svarijo tudi pred nevarnostjo novih poplav in plazov, kar velja zlasti za približno 130 naselij v goratih provincah na severu države. Sever Vietnama se še vedno sooča tudi z izpadi električne energije - v soboto in nedeljo je brez elektrike ostalo 5,7 milijona ljudi, posledice neurja so močno prizadele proizvodnjo in gospodarstvo. Tajfun je povzročil tudi obsežno škodo. Poškodovanih je več kot 3000 hiš, poplavilo je 120.000 hektarjev riževih polj, uničenih je več kot tisoč ribolovnih območij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.