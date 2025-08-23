Orban dopustuje na Braču: 'Ostrige zaliva s šampanjcem'

Opozicijski vodja Peter Magyar, nekdanji član Fidesza, danes pa največji kritik in izzivalec desničarskega populista Viktorja Orbana, je objavil fotografije, ki jih je – tako trdi – prejel od naključnega fotografa.
Jahta, na kateri so ga ujeli, se imenuje Hot Stuff. Zgrajena je bila leta 2022 in je dolga 17 metrov. Sprejme lahko 12 ljudi, ima šest kabin in tri kopalnice s tuši.
"Še včeraj so Madžare obstreljevali v Mukačevu, odhajajoči madžarski premier pa danes že jadra in zaliva ostrige s francoskim šampanjcem /.../," je bil kritičen. "Medtem ko se tri milijone naših rojakov bori pod pragom revščine in sto tisoč otrok nima dostopa do zdrave hrane, gospodar posestva Hatvanpuszta po dvotedenskem luksuznem potovanju v Indijo zdaj križari še po slikovitih jadranskih otokih."
Magyar je zapisal, da je Orban na Brač prispel z zasebnim letalom v lasti Anne Ungár, katere družina ima v lasti vplivno podjetje BIF, ki je domnevno povezano z Orbanom. Na krovu sta po njegovih besedah tudi najpomembnejša članica Orbanove ekipe za stike z javnostmi Fanni Kaminsky in politični direktor Balazs Orban.
Objavil je fotografijo še ene luksuzne jahte, zasidrane v bližini Orbanove.
"Uganite, katera luksuzna jahta je zasidrana skoraj tik ob njegovi? Bi lahko bila to večmilijardna Lady Mrd Lászlója Szíjja? Res je!" Szijj je poslovnež, čigar podjetja so v preteklih desetletjih rutinsko osvajala več milijard vredne vladne pogodbe, Szijj pa je v tem času postal eden najbogatejših moških na Madžarskem.
"Hinavščina, laži. Luksuzni mafijski šef disfunkcionalne države!" je bil oster Magyar.
Orbanu je Hrvaška, kot kaže, zelo všeč. Madžarski mediji poročajo, da je že pred dvema letoma tam preživel poletje, in sicer v luksuzni počitniški vili Anne Ungár blizu Reke. Leto pred tem so ga opazili na otoku Lastovo, leta 2018 pa je med dopustovanjem v Opatiji popil kavo s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem.
Orbana sicer prihodnje leto čakajo parlamentarne volitve, na katerih mu največjo konkurenco predstavlja prav Magyar s svojo stranko Tisza.
