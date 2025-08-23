Orban dopustuje na Braču: 'Ostrige zaliva s šampanjcem'

Opozicijski vodja Peter Magyar, nekdanji član Fidesza, danes pa največji kritik in izzivalec desničarskega populista Viktorja Orbana, je objavil fotografije, ki jih je – tako trdi – prejel od naključnega fotografa.

Jahta, na kateri so ga ujeli, se imenuje Hot Stuff. Zgrajena je bila leta 2022 in je dolga 17 metrov. Sprejme lahko 12 ljudi, ima šest kabin in tri kopalnice s tuši.

"Še včeraj so Madžare obstreljevali v Mukačevu, odhajajoči madžarski premier pa danes že jadra in zaliva ostrige s francoskim šampanjcem /.../," je bil kritičen. "Medtem ko se tri milijone naših rojakov bori pod pragom revščine in sto tisoč otrok nima dostopa do zdrave hrane, gospodar posestva Hatvanpuszta po dvotedenskem luksuznem potovanju v Indijo zdaj križari še po slikovitih jadranskih otokih."