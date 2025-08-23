Svetli način
Tujina

Orban dopustuje na Braču: 'Ostrige zaliva s šampanjcem'

Brač, 23. 08. 2025 09.32 | Posodobljeno pred 1 uro

U.Z.
Vodja madžarske opozicije Peter Magyar je na družbenih omrežjih objavil serijo fotografij madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki dopustuje na hrvaškem otoku Brač. Označil ga je za hinavca in "mafijskega šefa disfunkcionalne države", ki v časih vojnih razmer preživlja luksuzne počitnice na jahti in "ostrige zaliva s francoskim šampanjcem".

Opozicijski vodja Peter Magyar, nekdanji član Fidesza, danes pa največji kritik in izzivalec desničarskega populista Viktorja Orbana, je objavil fotografije, ki jih je – tako trdi – prejel od naključnega fotografa.

Jahta, na kateri so ga ujeli, se imenuje Hot Stuff. Zgrajena je bila leta 2022 in je dolga 17 metrov. Sprejme lahko 12 ljudi, ima šest kabin in tri kopalnice s tuši.

"Še včeraj so Madžare obstreljevali v Mukačevu, odhajajoči madžarski premier pa danes že jadra in zaliva ostrige s francoskim šampanjcem /.../," je bil kritičen. "Medtem ko se tri milijone naših rojakov bori pod pragom revščine in sto tisoč otrok nima dostopa do zdrave hrane, gospodar posestva Hatvanpuszta po dvotedenskem luksuznem potovanju v Indijo zdaj križari še po slikovitih jadranskih otokih."

Preberi še Objavljeni novi posnetki luksuznega dvorca, ki Orbana postavljajo na laž

Magyar je zapisal, da je Orban na Brač prispel z zasebnim letalom v lasti Anne Ungár, katere družina ima v lasti vplivno podjetje BIF, ki je domnevno povezano z Orbanom. Na krovu sta po njegovih besedah tudi najpomembnejša članica Orbanove ekipe za stike z javnostmi Fanni Kaminsky in politični direktor Balazs Orban.

Objavil je fotografijo še ene luksuzne jahte, zasidrane v bližini Orbanove.

"Uganite, katera luksuzna jahta je zasidrana skoraj tik ob njegovi? Bi lahko bila to večmilijardna Lady Mrd Lászlója Szíjja? Res je!" Szijj je poslovnež, čigar podjetja so v preteklih desetletjih rutinsko osvajala več milijard vredne vladne pogodbe, Szijj pa je v tem času postal eden najbogatejših moških na Madžarskem.

"Hinavščina, laži. Luksuzni mafijski šef disfunkcionalne države!" je bil oster Magyar.

Orbanu je Hrvaška, kot kaže, zelo všeč. Madžarski mediji poročajo, da je že pred dvema letoma tam preživel poletje, in sicer v luksuzni počitniški vili Anne Ungár blizu Reke. Leto pred tem so ga opazili na otoku Lastovo, leta 2018 pa je med dopustovanjem v Opatiji popil kavo s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem.

Orbana sicer prihodnje leto čakajo parlamentarne volitve, na katerih mu največjo konkurenco predstavlja prav Magyar s svojo stranko Tisza.

galeon
23. 08. 2025 11.02
+3
Da bo novinarček napisal čim bolj udaren članek, napiše jahta. Škoda, da ni napisal kar ladja. In škoda, da se ima ta pisec za norca. Orban sedi na navadni jadrnici. Sam pisec tega noče videt. Smo vsaj eni pametni.
lokson
23. 08. 2025 11.05
Tako deluje propaganda,kateri pa v zadnjem času vse več ljudu.
proofreader
23. 08. 2025 11.01
+3
Goloba in neveste že dolgo ni na spregled, Golob je celo "šprical" prvo sejo vlade po počitnicah.
Petarda10
23. 08. 2025 11.00
+2
Kolker je razvidno iz slik je clovek na jadrnici ne na jahti
Rožle Patriot
23. 08. 2025 10.58
+3
..... se ne bi vi raje ubadali s čim vse zaliva Holobinjo na dopustu ... pri vsej tej slovenski bedi .. ?!!!
Cervantes Saavedra
23. 08. 2025 10.58
-5
V tem članku so se krasno predstavili volivci Velikega večnega vodje. Podpirajo Orbanov krščanski način življenja (jahte, ostrige, šampanjec…), niso za nova stanovanja mladim družinam, niso za dolgotrajno oskrbo, da kako kršćanski so do trpljenja otrok v Gazi niti ne govorimo. – Odličen predvolilni program imajo! – Prisluhnimo jim, kaj so nam še pripravili.
proofreader
23. 08. 2025 11.00
+2
Preveri, kdo je sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi in kdo ga je zamaknil in dodal 1-2% davek vsem, tudi upokojencem. Tega ne bomo pozabili na volitvah.
BrezPitt
23. 08. 2025 11.04
Pa ne pozabi tudi kdo je zmanjšal osnovo za pokojnine.
Yon Dan
23. 08. 2025 10.56
+4
Je eden redkih, ki ni povsem prodal države globalistom- globoki državi.
marker1
23. 08. 2025 10.55
+5
Kaj ko bi najprej pometli doma in se posvetili letovanju naših na "morčku" v Grčiji? Kaj nas briga Orban? Madžari in Hrvati se brigajo najprej samo zase, ne pa opravljajo druge.
Jezna Jasna
23. 08. 2025 10.54
+1
Ima srečo. Je eden redkih Madžarov na Braču. Prejšnja leta so bili pogosti gostje, letos pa jih še nisem srečala. Prav čudno je, da jih ni nikjer.
kala 09
23. 08. 2025 10.53
+4
Kje je pa kakšna slika našega plejboja pa Tince
Perovskia
23. 08. 2025 10.53
+1
On gre v javnost, kjer se ga lahko slika. Nas mastnolasec hodi pa v tako prestizne destinacije, kjer ni fotografov. Lansko leto je bil najem bajte na Brijonih 800e na dan. Rezervacijo je imel 2 meseca. Lahko sami izracunate koliko smo placali
jablan
23. 08. 2025 10.51
+1
Kot vsi politiki nic novega a ljudje🐑🐑🐑🐑
SPARKS
23. 08. 2025 10.47
+1
jim gre pa res slabo hrčkom, da se morajjo že z orbanom hvaliti.
cekinar
23. 08. 2025 10.52
+3
saj so se s poklom tut hvalili,ko so ga zagledali na koncertu thompsona.
Wolfman
23. 08. 2025 10.46
+0
Zagotovo ne bo dopustoval ob Blatnem jezeru in špikal Ogrsko salamo!
Po možganski kapi
23. 08. 2025 10.45
+1
Gospod Maljevc je lepo dejal kaj se bom ukvarjal z Orbanom raje bom zgradil 20 tisoč novih stanovanj in prevzel denar v naprej,da imamo dobro dolgotrajno oskrbo.
zaba67
23. 08. 2025 10.47
+0
škampi so tudi njegova ljubka jed in za vsako odprto stanovanje poje eno porcijo, kar se že vidi....
visoki
23. 08. 2025 10.50
+3
mogoče si malo zamešal ,ker članek govori o jj prijateljih
Cervantes Saavedra
23. 08. 2025 10.52
+2
za možg: Torej ti po krščansko nisi zato, da se gradijo nova stanovanja za mlade družine brez večjih prihodkov in premoženja!? Ne? - Nisi, spet po krščansko, za dolgotrajno oskrbo starejših. Morda vsaj tistih, ki so tvoji stari starši, starši, ti sam..., ko ostariš? - A ti torej zagovarjaš najprej dolgotrajno oskrbo, potem pa bo Slovenija morda enkrat pobirala ta sredstva za nazaj? Mmm? Muu? - Res se čuti tvoja kap. In tvoja iliberalna krščanskost.
proofreader
23. 08. 2025 11.03
+1
30.000, mu je prišepnil Golob.
Kriss-slo
23. 08. 2025 10.43
-3
Da bi gosppd dopustoval pri nas bi ze vse utripalo..na hr verjetno tega niti ne omenjajo,ker je to cisto nekaj navadnega..no in toliko je tudi razlika med nasim in hr turizmom..mnogi zaslepljenci celo mislijo da je s hr turizmom konec lol..
Glavni_Baja
23. 08. 2025 10.45
-1
dokler bodo ovčićeee bo tudi volna 😁
brini
23. 08. 2025 10.50
-1
ravno kar si se oglasil beeeee vsak je zgleda od nekoga ovca tud ti zgleda nisi izjema :)
galeon
23. 08. 2025 10.43
+0
Da bo novinarček napisal čim bolj udaren članek, napiše jahta. Škoda, da ni napisal kar ladja. In škoda, da se ima ta pisec za norca. Orban sedi na navadni jadrnici. Sam pisec tega noče videt. Smo vsaj eni pametni.
BrezPitt
23. 08. 2025 10.47
+1
Seveda, pa priletel z zasebnim letalom miljonarke in parkiral svojo jadrnico zraven miljarderja, ki ima posle z državo. Glavnem vse zelo domoljubno.
galeon
23. 08. 2025 10.51
+1
Me zanima, kako bi ti prišelm če bi bil na njegovem mestu. Samo blebetanje te je.
Jezna Jasna
23. 08. 2025 10.43
+1
Mislim, da so posnetki nastali v Milni na Braču. Pred marino, ki je na desni strani, ko vpluješ v zaliv.
lcePower
23. 08. 2025 10.41
+5
Kje in kako dopustujeta robi in tina? Kje dopustuje musarca? Kje dopustujejo tuji drzavniki nas ne zanima
Po možganski kapi
23. 08. 2025 10.43
+0
Ne sprašuj tega ,ker boli.Bolj primeren je gospod Orban ,ker je naše gospodarstvo vezano na Madžarsko.
Zmaga Ukrajini
23. 08. 2025 10.44
+0
Zanimalo nas bo, ko bodo dopustovali kje, kjer bi stroški krepko presegali njihovo plačo. A bo šlo, ali ti bo treba narisat?
Jezna Jasna
23. 08. 2025 10.50
+2
Musarca ima neko bajto v Istri. Ona dva pa naj bi bila v Grčiji. Verjetno sta že nazaj. Nič posebnega. Nobenih jaht in privat letal, prej kakšen sposojen apartma ali prikolica v kampu.
Zmaga Ukrajini
23. 08. 2025 10.39
-1
Njegov folk dobesedno strada zato, da se lahko tale "gospodar" Hatvanpuszte takole masti. Isto kot tisti Slovak fićo, ki mu putler plačuje "oddih" v luksuznem hotelu na Tajskem. Sicer pa je tole tipično za vse avtokrate. Vsi ti avtokrati pa so karakteristika skrajnih desnuhov, nacionalistov, ksenofobov, homofobov,... Tole si je vedno vredno ogledati pred volitvami, da volivci vidijo kam gre njihov denar. To je model, ki je v državi uničil medije, šolstvo, zdravstvo,... Enako počne tudi trampelj v Ameriki - pridno uničuje državo in hiti nagrabiti čim več lastnih koristi. Tudi "neumne carine" niso nič drugega kot izsiljevanje držav, ki so jim carine namenjene in nato "pogajanje" kajpak za korist njegovih firm in firm njegovih kolegov.
Glavni_Baja
23. 08. 2025 10.43
-1
ne blebetaj NEBUUULOZE
biggbrader
23. 08. 2025 10.44
-2
Vse podobnosti s SLO in z avtokratom Robijem*so zgolj naključne.
Minifa
23. 08. 2025 10.46
+2
Pojdi na MOTO GP pa boš videl da je Slovenija najbolj zaostala.-.in je največja greznica v Evropi..še pes me preživi na BOHINJU..
