Fotografije študentov s pokrivali proti goljufanju nasmejale splet

Po družbenih omrežjih na Filipinih so zaokrožile fotografije študentov, ki med izpiti na fakulteti nosijo tako imenovane "klobuke proti goljufanju", kar je sprožilo veliko smeha in zabave, spodbudilo pa tudi druge šole, da so začele razmišljati o podobnem načinu.

icon-expand Študent s pokrivalom proti goljufanju FOTO: Posnetek zaslona - Facebook

Študente ene izmed fakultet v mestu Legazpi na Filipinih so prosili, naj med izpiti nosijo pokrivala, ki jim bodo preprečila kukanje k sosedom. Mnogi so se odzvali in na izpit prišli s pokrivali, ki so jih ustvarili sami iz kartona, škatel za jajca in drugih recikliranih materialov. Njihova mentorica je za BBC povedala, da je iskala zabaven način, da bi v svojih razredih zagotovila integriteto in poštenost. Mary Joy Mandane-Ortiz, profesorica strojništva na univerzi Bicol, je še dejala, da je bila ideja res učinkovita.

Omenjeni način pisanja testov so izvedli za nedavne vmesne izpite, ki jih je v tretjem tednu oktobra opravljalo na stotine študentov na fakulteti. Profesorica Mandane-Ortiz je povedala, da je bila njena prvotna prošnja, da študenti naredijo preprost dizajn iz papirja, saj jo je navdihnila tehnika, ki naj bi jo pred nekaj leti uporabljali na Tajskem. Leta 2013 je namreč postala viralna fotografija, ki prikazuje študente v Bangkoku, ki med opravljanjem izpitne naloge nosijo ušesne zavihke, liste papirja, prilepljene na obeh straneh glave, ki jim zakrivajo pogled. Profesorica Mandane-Ortiz je povedala, da so njeni študenti sprejeli zamisel in ji sledili – v nekaterih primerih so v samo petih minutah naredili zapletena pokrivala iz stvari, ki so jih našli naokoli. Drugi so si, da bi izpolnili nalogo, nadeli klobuke, čelade ali maske za noč čarovnic.

