Tujina
Tujina

Kamere ujele napeto vzdušje med zakoncema Trump

Washington , 26. 09. 2025 11.22 | Posodobljeno pred 24 minutami

A.K.
38

Pojavile so se fotografije Donalda in Melanie Trump, ki prikazujejo negativno energijo med zakoncema. Videti je, da je njun pogovor močno neprijeten. Predsednik proti svoji soprogi maha s prstom, ona pa resno odkimava.

Najbolj znan predsedniški par so v sredo zvečer ujeli, kako se vračata z Generalne skupščine ZN v New Yorku. Kot pa poroča Daily Mail, fotografije, ki nudijo uvid v notranjost letela, prikazujejo prizor, ki se lahko tolmači kot napeto ozračje med zakoncema. Trump Melanii, medtem ko sedita drug nasproti drugega in se pogovarjata, žuga s prstom, ona pa odkimava z glavo. 

Par naposled izstopi iz helikopterja in se drži za roke, ko hodita čez trato Bele hiše. 

Trump prepričan, da je žrtev sabotaže

Trump in Melania sta bila na Generalni skupščini ZN, kjer je Trump trdil, da sta bila s prvo damo žrtvi sabotaže, ker bi ju lahko tam 'resno poškodovale okvarjene tekoče stopnice'. "Včeraj se je v ZN zgodila resnično gnusna stvar – ne ena, ne dva, ampak trije zelo zlovešči dogodki!" je zapisal na Truth Social. Dejal je, da je glede na incident s tekočimi stopnicami neverjetno, da Melania in on nista padla z obrazom naprej na ostre robove jeklenih stopnic. Oba sva se močno držala ograje, sicer bi bila katastrofa, je dodal. 

KOMENTARJI (38)

LeviTUMOR
26. 09. 2025 12.04
Vsak se mal krega ane? Idealne pare mas samo v španskih nadaljevankah.
ODGOVORI
0 0
Tomaž Hacin
26. 09. 2025 12.04
Peš hodi pa boš imel mir.
ODGOVORI
0 0
bronco60
26. 09. 2025 12.00
-1
Bravo Fajonova, treba je bojkotirat izrael, slabši , kot nekoč brkati malar.
ODGOVORI
2 3
Slovenska pomlad
26. 09. 2025 12.00
-3
Ne prebavita se sploh in to ji štejem v plus.
ODGOVORI
2 5
Zanesenjak
26. 09. 2025 12.00
+3
Tipa skrbi veliko bolj če se ustavijo stopnice, kot pa tisoči mrtvih v Gazi in stotisoči v Ukrajini. Tam bi se pogajal v neskončnost, dokler tečejo denarci od prodaje orožja, tukaj bi pa kar takoj uvedel neko preiskavo in ne vem kaj še. Narcis
ODGOVORI
4 1
Ladybird77
26. 09. 2025 11.59
+1
Če bi šel po navadnih stopnicah, ne bi imel težav. Aja, ne bi zmogel.
ODGOVORI
1 0
devlon
26. 09. 2025 11.58
+1
kaj napravijo moč in slava... - niti po stopnicah ne znaš več hodit
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
26. 09. 2025 11.55
+2
Mah, dej nehite ga srat !... Tako se mi doma ves čas pogovarjamo .. !!!
ODGOVORI
4 2
osservatore
26. 09. 2025 11.54
+6
Čudi me, da Melanija še prenaša to oranžno gnusobo.
ODGOVORI
8 2
Rožle Patriot
26. 09. 2025 11.58
+2
hmm ... kam pa naj gre .... nazaj v Österreich ???
ODGOVORI
4 2
Rožle Patriot
26. 09. 2025 11.53
+2
He, he .... novinarje maš lahko komot namesto varnostnih kamer .. !!!
ODGOVORI
4 2
S.O.S 1
26. 09. 2025 11.53
+1
Aa buu. Iz miši slona. Razvajen otrok. Joj , ne vem če je točno.
ODGOVORI
2 1
obožeobože
26. 09. 2025 11.52
+2
Ga ima u paci!
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 11.50
+3
ziher ji je govoril, da kaj je šla po tekočih stopnicah UN kot srnica, on pa ni zmogel. zraven pa so bile še ene tekoče stopnice, ki so delale!
ODGOVORI
4 1
ArkaMast
26. 09. 2025 11.49
+1
Dobra je.
ODGOVORI
1 0
FERDO9
26. 09. 2025 11.48
+2
Ljubezen med njima bo vse POGLIHALA! Melania ga občuduje, že prvi stik med njima je bil znak ljubezni (do denarja)!
ODGOVORI
3 1
zaza_rege
26. 09. 2025 11.51
-2
Veliko dam ima rado, če jim mož za rojstni dan prinese zlato palico. Tako pač je. Je pa za razliko od naših FEMINIST rodila pravega Slovenskega templarja, Barron, pridi k nam!
ODGOVORI
0 2
SLObunkeljn
26. 09. 2025 11.48
+1
Mislim, da ni prepir ... ona mu poskuša nekaj povedati, ona pa še bolj dementen kot Biden, pa še zmešan povrh, očitno ne dojema ...
ODGOVORI
4 3
ivo105
26. 09. 2025 11.47
+1
Trump zganja cirkus, ker ve, da mu lastni ljudje več ne zaupajo.
ODGOVORI
4 3
patogen
26. 09. 2025 11.48
+3
Misliš nekaj mavričnih pa Antife po ulicah?
ODGOVORI
4 1
patogen
26. 09. 2025 11.47
+1
Melanie Trump, ki prikazujejo negativno energijo med zakoncema. - Potem naj pa še kdo reče, da ni Slovenka. Večno nezadovoljne. Pa si lahko prva dama najmočnejše države na svetu. Pa še najeda.
ODGOVORI
2 1
zaza_rege
26. 09. 2025 11.48
Najeda mu ker ne uboga. Donald, ti kar poslušaj našo Melanii. Ona ve
ODGOVORI
0 0
RevenKapitalist
26. 09. 2025 11.46
+7
Medijski cirkusanti a veste ko bo poknilo in se bo zacela vojna bo na udaru najprej propagandni stroj ki je zakuhal vse skupaj? :)
ODGOVORI
7 0
JApajaDAja
26. 09. 2025 11.44
+10
slik z idilične poroke stoletja je zmanjkalo?
ODGOVORI
10 0
