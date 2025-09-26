Kamere ujele napeto vzdušje med zakoncema Trump

Najbolj znan predsedniški par so v sredo zvečer ujeli, kako se vračata z Generalne skupščine ZN v New Yorku. Kot pa poroča Daily Mail, fotografije, ki nudijo uvid v notranjost letela, prikazujejo prizor, ki se lahko tolmači kot napeto ozračje med zakoncema. Trump Melanii, medtem ko sedita drug nasproti drugega in se pogovarjata, žuga s prstom, ona pa odkimava z glavo.
Par naposled izstopi iz helikopterja in se drži za roke, ko hodita čez trato Bele hiše.
Trump prepričan, da je žrtev sabotaže
Trump in Melania sta bila na Generalni skupščini ZN, kjer je Trump trdil, da sta bila s prvo damo žrtvi sabotaže, ker bi ju lahko tam 'resno poškodovale okvarjene tekoče stopnice'. "Včeraj se je v ZN zgodila resnično gnusna stvar – ne ena, ne dva, ampak trije zelo zlovešči dogodki!" je zapisal na Truth Social. Dejal je, da je glede na incident s tekočimi stopnicami neverjetno, da Melania in on nista padla z obrazom naprej na ostre robove jeklenih stopnic. Oba sva se močno držala ograje, sicer bi bila katastrofa, je dodal.
