Kamere ujele napeto vzdušje med zakoncema Trump

Najbolj znan predsedniški par so v sredo zvečer ujeli, kako se vračata z Generalne skupščine ZN v New Yorku. Kot pa poroča Daily Mail, fotografije, ki nudijo uvid v notranjost letela, prikazujejo prizor, ki se lahko tolmači kot napeto ozračje med zakoncema. Trump Melanii, medtem ko sedita drug nasproti drugega in se pogovarjata, žuga s prstom, ona pa odkimava z glavo.

Trump in Melania sta bila na Generalni skupščini ZN, kjer je Trump trdil, da sta bila s prvo damo žrtvi sabotaže, ker bi ju lahko tam 'resno poškodovale okvarjene tekoče stopnice'. "Včeraj se je v ZN zgodila resnično gnusna stvar – ne ena, ne dva, ampak trije zelo zlovešči dogodki!" je zapisal na Truth Social. Dejal je, da je glede na incident s tekočimi stopnicami neverjetno, da Melania in on nista padla z obrazom naprej na ostre robove jeklenih stopnic. Oba sva se močno držala ograje, sicer bi bila katastrofa, je dodal.