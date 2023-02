Fotografinja v ZDA naletela na mrtvega in zamrznjenega morskega psa

Medeirosova je zapisala, da zamrznjena žival "ni bila tisto, kar je pričakovala, da bo našla na zimski pustolovščini".

Po podatkih nacionalne vremenske službe je led prekril večino plaže in dele trupla morskega psa, saj so se temperature na tem območju spustile pod ledišče. Morski psi sicer niso neobičajni za ta del obale, poleti je opazovanje morskih psov v vodah Cape Coda zelo pogosto. Vendar so v zadnjem času nekaj plaž po vzhodni obali zaprli ravno zaradi opazovanj, ki so jim botrovali manjši napadi.

Leta 2017 se je na plaži Marconi v Cape Codu zgodil napad morskega psa na deskarja, leta 2012 na plavalca, vendar na srečo noben od napadov ni bil usoden za ljudi.