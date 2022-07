Francija bi lahko naslednje leto dobila digitalni evro

"Radi bi dobili izvedljiv prototip ter ga v drugi polovici leta in prihodnje leto testirali v praksi z več zasebnimi deležniki in centralnimi bankami," je v torek na novinarski konferenci dejal guverner Banque de France Francois Villeroy de Galhau.

Pojasnil je, da je njihov cilj, da bi digitalni evro kot plačilno sredstvo predstavili prihodnje leto. Digitalne valute centralnih bank si s kriptovalutami, kot je bitcoin, delijo nekaj karakteristik, vseeno pa se od njih v nekaterih delih tudi razlikujejo.

Tako digitalna valuta centralne banke pomeni digitalno obliko uradne valute, njena vrednost pa se proti tej valuti ne spreminja. Večina kriptovalut je decentraliziranih in ponuja anonimnost transakcij, medtem ko je digitalna valuta banke centralizirana in regulirana, prav tako so znane stranke v transakciji.

Uporaba digitalne valute centralne banke je prav tako lahko omejena zgolj na poravnave med bankami, ali pa je namenjena širši javnosti. Zaradi vse več nereguliranih kriptovalut in njihove priljubljenosti se številne centralne banke po svetu odločajo za uvedbo lastnih digitalnih valut.