Tujina

Francija bo gradila novo letalonosilko: 'V času plenilcev moramo biti močni'

Pariz, 22. 12. 2025 12.55 pred 14 minutami 1 min branja 6

Avtor:
D.L.
Letalonosilka Charles de Gaulle

Francoski predsednik Emmanuel Macron je potrdil načrte za gradnjo nove jedrske letalonosilke, ki naj bi bila dokončana leta 2038. "V času plenilcev moramo biti močni, da nas bodo spoštovali, še posebej pa moramo biti močni na morju," je dejal. Ladja bo znatno večja od svoje predhodnice, letalonosilke Charles de Gaulle, gradnja naj bi stala 10 milijard evrov.

Francija namerava zgraditi novo 78.000-tonsko jedrsko letalonosilko, ki bo lahko prevažala 30 letal Rafale M, je potrdil predsednik države Emmanuel Macron. Največja evropska vojaška ladja naj bi bila končana leta 2038, stroški pa naj bi nanesli kar 10 milijard evrov.

Macron je odločitev o gradnji letalonosilke nove generacije, kot jo imenujejo (kratica PA-NG), naznanil med obiskom francoske vojaške baze v Abu Dabiju, poroča Euronews. "V času plenilcev moramo biti močni, da nas bodo spoštovali, še posebej pa moramo biti močni na morju," je dejal.

Letalonosilka Charles de Gaulle
Letalonosilka Charles de Gaulle
FOTO: AP

Nova ladja naj bi nadomestila letalonosilko Charles de Gaulle, ki je svoje delovanje začela leta 2001, zdaj pa se že bliža koncu življenjske dobe. Dolga bo 310 metrov, s čimer bo za skoraj 50 metrov presegla svojo predhodnico. Z 78.000 tonami pa bo od nje tudi skoraj dvakrat težja.

Čeprav so uradno odločitev o gradnji nove letalonosilke sprejeli šele zdaj, se je delo na komponentah jedrskega pogona začelo že lani.

Macron je napovedal, da bo pri izdelavi in opremljanju sodelovalo kar 800 večinoma majhnih in srednje velikih podjetij.

Francija ima drugo največjo vojsko v Evropi takoj za Poljsko, poroča Euronews. Sestavlja jo 200.000 aktivnih pripadnikov in 40.000 rezervistov. Do leta 2030 želijo število slednjih podvojiti.

Francija je edina evropska država z letalonosilko na jedrski pogon. Letalonosilke imajo sicer še Italija, Španija in Velika Britanija.

Francija letalonosilka jedrski pogon Emmanuel Macron vojaška ladja

