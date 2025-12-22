Francija bo gradila novo letalonosilko: 'V času plenilcev moramo biti močni'

Francija namerava zgraditi novo 78.000-tonsko jedrsko letalonosilko, ki bo lahko prevažala 30 letal Rafale M, je potrdil predsednik države Emmanuel Macron. Največja evropska vojaška ladja naj bi bila končana leta 2038, stroški pa naj bi nanesli kar 10 milijard evrov. Macron je odločitev o gradnji letalonosilke nove generacije, kot jo imenujejo (kratica PA-NG), naznanil med obiskom francoske vojaške baze v Abu Dabiju, poroča Euronews. "V času plenilcev moramo biti močni, da nas bodo spoštovali, še posebej pa moramo biti močni na morju," je dejal.

Letalonosilka Charles de Gaulle FOTO: AP

Nova ladja naj bi nadomestila letalonosilko Charles de Gaulle, ki je svoje delovanje začela leta 2001, zdaj pa se že bliža koncu življenjske dobe. Dolga bo 310 metrov, s čimer bo za skoraj 50 metrov presegla svojo predhodnico. Z 78.000 tonami pa bo od nje tudi skoraj dvakrat težja. Čeprav so uradno odločitev o gradnji nove letalonosilke sprejeli šele zdaj, se je delo na komponentah jedrskega pogona začelo že lani. Macron je napovedal, da bo pri izdelavi in opremljanju sodelovalo kar 800 večinoma majhnih in srednje velikih podjetij.