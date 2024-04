'Francija bo imela velike težave, če napoti vojake v Ukrajino'

A obenem je Šojgu poudaril, da je Moskva "pripravljena na dialog o Ukrajini", in dodal, da bi bil načrtovan krog mirovnih pogajanj v Ženevi brez sodelovanja Rusije "nesmiseln". Morebitna pogajanja bi po njegovih besedah lahko temeljila tudi na osnutku dokumenta, o katerem so razpravljali na rusko-ukrajinskih pogovorih marca 2022 v Istanbulu, piše AP.

Osnutek, o katerem so se pogajali v Istanbulu nekaj tednov po tem, ko je Moskva poslala svoje vojake v Ukrajino, predvideva, da bo Ukrajina opustila težnje po vstopu v zvezo Nato in ostala nevtralna. Končni dogovor pa takrat ni bil dosežen, pogovori so hitro propadli.

Lecornu naj bi Šojguju izrekel tudi sožalje zaradi napada na koncertno dvorano v predmestju Moskve, v katerem je bilo ubitih 145 ljudi, kar velja za najhujši napad na ruskih tleh v zadnjih desetletjih. Ruski predsednik Vladimir Putin in njegovi uradniki so sicer z napadom poskušali povezati Ukrajino in Zahod, a je Kijev ostro zanikal vse obtožbe. Odgovornost za napad je sicer prevzela podružnica skupine Islamska država. Rusko obrambno ministrstvo je poudarilo, da je Lecornu skušal Šojguja prepričati, da Ukrajina in njeni zahodni zavezniki niso povezani z napadom, vendar naj bi Šojgu vztrajal, da ima Moskva "informacije o ukrajinski vpletenosti pri organizaciji terorističnega napada".