Dve pandi se zaradi bolezni vračata na Kitajsko

Danes 17-letna samica Huan Huan in samec Yuan Zi sta v Francijo prispela 15. januarja 2012. Bivanje glavnih atrakcij edinega živalskega vrta v Franciji, kjer je mogoče občudovati pande, so nedavno podaljšali do januarja 2027.

A ker ima samica odpoved ledvic, ki je pogosta pri starejših pandah, so se v živalskem vrtu odločili, da jo bodo predčasno vrnili na Kitajsko, preden se bo njeno zdravstveno stanje še poslabšalo, je pojasnil direktor živalskega vrta. Kot je dodal, so se za njeno vrnitev v center za ohranjanje pand v Chengduju dogovorili s kitajskimi oblastmi.

S samico se bo na Kitajsko vrnil tudi samec, medtem ko bosta njuni potomki, štiriletni dvojčici, za zdaj ostali v francoskem živalskem vrtu. Par pand naj bi na Kitajsko vrnili konec novembra.