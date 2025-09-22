Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tujina

Dve pandi se zaradi bolezni vračata na Kitajsko

Pariz, 22. 09. 2025 14.50 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
1

Par pand, ki je leta 2012 prispel v živalski vrt Beauval blizu francoskega Toursa, se bo novembra vrnil na Kitajsko, ker samica trpi za odpovedjo ledvic, je povedal direktor živalskega vrta Rodolphe Delord. Kot je pojasnil, so se o njuni vrnitvi v domovino dogovorili s pristojnimi kitajskimi oblastmi.

Danes 17-letna samica Huan Huan in samec Yuan Zi sta v Francijo prispela 15. januarja 2012. Bivanje glavnih atrakcij edinega živalskega vrta v Franciji, kjer je mogoče občudovati pande, so nedavno podaljšali do januarja 2027.

Huan Huan in Yuan Zi ob prihodu v Francijo
Huan Huan in Yuan Zi ob prihodu v Francijo FOTO: Profimedia

A ker ima samica odpoved ledvic, ki je pogosta pri starejših pandah, so se v živalskem vrtu odločili, da jo bodo predčasno vrnili na Kitajsko, preden se bo njeno zdravstveno stanje še poslabšalo, je pojasnil direktor živalskega vrta. Kot je dodal, so se za njeno vrnitev v center za ohranjanje pand v Chengduju dogovorili s kitajskimi oblastmi.

S samico se bo na Kitajsko vrnil tudi samec, medtem ko bosta njuni potomki, štiriletni dvojčici, za zdaj ostali v francoskem živalskem vrtu. Par pand naj bi na Kitajsko vrnili konec novembra.

Huan Huan in Yuan Zi ob prihodu v Francijo
Huan Huan in Yuan Zi ob prihodu v Francijo FOTO: Profimedia

Kitajska svoje pande že desetletja uporablja kot diplomatsko orodje. Te živali, ki so priljubljene med številnimi obiskovalci živalskih vrtov, so doma predvsem v jugozahodni provinci Sečuan.

pande Kitajska živali bolezen Francija
Naslednji članek

V Italiji protesti v podporo Palestincem: javni promet stoji, policija uporabila solzivec

Naslednji članek

Med spustom po skalni grapi ji je zdrsnilo, padla je v globino in umrla

SORODNI ČLANKI

Leni in Lotti: dvakrat 12 kilogramov ljubkosti

Mladiček pande naj bi poginil zaradi močnih ognjemetov

Železniška postaja, kjer ste obkroženi s pandami

V ZOO Ljubljana prispela sibirski tiger Ussuri in tigrica Arisa

Orjaški pandi iz Kitajske odpotovali v San Diego

Populacija orjaških pand na Kitajskem se je znatno povečala

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
22. 09. 2025 16.16
-2
nižje ne gre...Kitajska svoje pande že desetletja uporablja kot diplomatsko orodje....
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256