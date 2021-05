Francija bo ZDA podarila nov kip svobode

Nov kip svobode bo "poklon vsem, ki so omogočili inštalacijo prvega kipa svobode, in vsem, ki so se borili za tisto, kar ta predstavlja po vsem svetu" . Gre za prijateljsko gesto, ki simbolizira skupno zgodovino dveh držav in duh prijateljstva. "Želeli smo se povezati s to francosko-ameriško zgodovino," je dejal francoski veleposlanik v ZDA Philippe Etienne , ki je kip svobode označil za dvojni simbol – svobode in dobrodošlice.

Po načrtih naj bi kip v New York prispel 4. julija, na ameriški dan neodvisnosti. Njegova končna destinacija pa bo Washington, kamor naj bi ga prepeljali 14. julija in ga postavili na vrtu rezidence francoskega veleposlanika. Kip bo tako viden vsem z ulice, usmerjen pa bo v smeri New Yorka, kjer stoji originalen kip.

Na vrtu rezidence bo sicer na ogled 10 let, nato pa naj bi ga vrnili v konservatorij muzeja Musée d'Orsay v Parizu. Projekt je financiran iz zasebnih sredstev.

Znameniti kip svobode je bil francosko darilo Američanom ob 100. obletnici deklaracije neodvisnosti, ki so jo sicer praznovali leta 1876. A ker so se na obeh straneh Atlantika spopadali s finančnimi težavami, se je projekt zaključil z 10-letno zamudo.

Kip je leta 1884 izdelal Frederic August Bartholdi, pri delu pa mu je pomagal inženir Gustave Eiffel, ki je oblikoval tudi znameniti Eifflov stolp v Parizu. Kip svobode je v New York prispel 17. junija leta 1885 na francoski ladji Isere. Razstavljen je bil v 350 kosih, ki bo bili zapakirani v 214 zabojih. Za sestavljanje kipa so potrebovali štiri mesece. Ker pa so Američani potrebovali več časa, da so zbrali dovolj denarja za podstavek, so gradnjo oziroma postavitev spomenika končali šele aprila 1886. Slavnostno uradno odprtje veličastnega kipa svobode pa se je uradno zgodilo šele 28. oktobra tistega leta.