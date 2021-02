Odločitev župana, da s šolskih jedilnikov odstrani meso, sprožila ostre odzive

Župan enega izmed kulinaričnih središč Francije, Gregory Doucet, prihaja iz vrst Zelenih. Nedavno je sprejel odločitev, ki je po vsej Franciji povzročila burne reakcije. S šolskih jedilnikov je namreč odstranil meso in mesne jedi. Ukrep, ki bo sicer veljal le začasno v času epidemije, je v veljavo stopil v ponedeljek.

Ostre kritike pa so na župana letele tudi s strani nekaterih vladnih ministrov, ki Douceta obtožujejo elitizma ter sprejemanja ideoloških ukrepov. "Nehajmo svojim otrokom streči ideologijo na krožniku. Dajmo jim, kar potrebujejo za zdravo rast. To vključuje meso," je tvitnil minister za kmetijstvo Julien Denormandie. Notranji minister Gerald Darmanin pa je odločitev označil za žalitev francoskih kmetov. Trdi, da odločitev prizadene predvsem otroke iz revnejših okolij, za katere je šolsko kosilo edini obrok, v sklopu katerega zaužijejo tudi meso.

Doucet sicer zanika, da poskuša otrokom vsiliti ideologijo, ter zatrjuje, da sam uživa meso. Na njegovo stran je stopila ministrica za okolje Barbara Pompili in debato okoli vegetarijanskih jedilnikov označila za "prazgodovinsko". Trditve, da otroci iz manj privilegiranih okolij zaužijejo manj mesa, pa ne držijo – raziskave namreč kažejo, da je ravno obratno, je dodala.

Ena vrsta obroka bolj praktična

Lyonski mestni svet je sprejetje brezmesnih jedilnikov v šolah pojasnil z besedami, da gre za praktično odločitev, ki bo olajšala razdeljevanje prehrane in zagotavljala socialno distanco. Šole namreč v skladu z ukrepom na jedilniku sedaj ponujajo le eno možnost obroka (malica sicer vsebuje štiri različne jedi), ne več različnih, s tem pa se pospeši tudi postopek priprave. Jedilnik je po novem res brez mesa, vsebuje pa ribe in jajca.

Prehranska industrija sicer predstavlja skorajda četrtino ogljičnega odtisa Francije. Vlada tako razvija programe, s katerimi želijo Francoze prepričati, naj jedo več lokalno pridelane hrane ter manj mesa – obenem pa kakovostnejše meso.

Kakršnikoli predlogi in morebitni ukrepi pa naletijo na oster odziv močnega kmetijskega sektorja v državi. V Lyonu so brezmesni ponedeljek tako pospremili protesti kmetov, ki so s traktorji zaprli ulice, pred mestno hišo pa so pripeljali krave in koze.