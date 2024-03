Francija dvignila stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo

Attal je v objavi na družbenem omrežju X sporočil, da so korak sprejeli na seji sveta za obrambo in varnost, ki jo je sklical predsednik Emmanuel Macron, zaradi teroristične skupine IS in grožnje Franciji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Glede na to, da je odgovornost za napad prevzela Islamska država, in glede na grožnje, ki visijo nad našo državo, smo se odločili dvigniti stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo raven: velika možnost napada," je zapisal Attal.